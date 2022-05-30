أزهرية الإسكندرية: لا شكاوى من امتحاني أصول الدين والعلوم

أكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، أنه لم ترد أي شكاوى من امتحاني الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية، اللذين أداهما طلاب الشهادة الابتدائية، وهو الأمر ذاته لطلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانهم في مادتي أصول الدين «ورقة أولى» التفسير والحديث، والعلوم.

تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

جاء ذلك على هامش تفقده لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد سموحة: فتيات سموحة النموذجي والتي تضم طالبات معهدي فتيات سموحة، والصادق عرجون، وبنين سموحة النموذجي، وتضم طلاب معهدي: بنين سموحة وبنين محمد رحب، للاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام لجان الامتحان، والتأكيد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ورافقه سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، والنقيب محمد عفيفي، ومحمد سعد مسئول الأمن.

مطابقة امتحانات الأزهرية للمناهج

وتفقد هاشم لجان الامتحانات، وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال اللجان، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب منها، موجهًا بالحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة، وأكد على توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، ومنع الغش بكل الطرق.

أعمال كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كما تابع أعمال كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ووجَّه بتجهيز كافة حجرات التصحيح، وتوفير كافة الاحتياجات، والاستعداد الكامل لبدء التصحيح غدًا.