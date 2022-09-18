افتتاح أعمال تطوير المنطقة الإسلامية بالجيارة وإعادة تطوير «شجرة مريم»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح أعمال تطوير المنطقة الإسلامية بالجيارة وشجرة مريم»، ففي أجواء من الجمال والبهجة بمنطقة المطرية وتحديدا في شجرة مريم، المزار السياحي والأثري، أعيد افتتاح تطوير شجرة مريم كواحدة من محطات المشروع القومي الذي تقوم به الدولة لتطوير مسار العائلة المقدسة بمصر، إذ يشمل التطوير شجرة مريم والمنطقة المجاورة لها.

رفع كفاءة المكان وتطويره

وذكر التقرير، أن التطوير الذي تمّ كان نتيجة تعاون كبير بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، في إطار الاهتمام الكبير بالمواقع الأثرية والتراثية المدرجة على قائمة مسار العائلة المقدسة، ويعود هذا الموقع ويفتح أبوابه للزائرين والسائحين بثوبه الجديد.

ومن جهته، قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار: «المكان مهيب ويجعلنا نشعر بالفخر والسعادة، واضح أن هناك مجهودًا بُذل والبنية التحتية تم الاستثمار فيها لرفع كفاءة المكان والتطوير».

البلد التي راعت العائلة المقدسة أثناء هروبها من البطش

وقال هشام آمنة وزير التنمية المحلية: «البلد التي راعت العائلة المقدسة أثناء هروبها من البطش، وحجم ما تم هنا في هذا المكان يوحي بكل ما تم في المحافظات الثمانية بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية وبدعم كبير جدا من وزارة السياحة مع المحافظة».