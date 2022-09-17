افتتاح مزار شجرة مريم بالمطرية وزاوية حسن الرومي بالخليفة بعد التطوير

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم منطقة شجرة «العذراء مريم» في المطرية، إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك بعد الانتهاء من ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها في إطار مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى افتتاح زاوية حسن الرومي في منطقة الخليفة.

تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين

ويأتي هذا الافتتاح، ضمن سلسلة التطوير التي بدأت 2021 في موقع سمنود بمحافظة الغربية كأول نقطة يتم تأهيلها، ثم تلاها عدد من النقاط هي تل بسطا بالشرقية، وسخا بكفر الشيخ، وسمنود بالغربية، بالإضافة إلى 4 أديرة بمدينة وادى النطرون ومحيطها العمراني، ومنطقة جبل الطير بالمنيا.

وخلال الافتتاح تم استعراض مفصل حول أعمال الترميم والتطوير التي تمت بالمنطقة، وتم توفير مظلات ومقاعد للزائرين بما يتفق مع الجو العام للمنطقة، مع وضع لوحات إرشادية وتعريفية للمكان وإعداد وإتاحة الموقع للسياحة الميسرة من ذوي الهمم، كما تم إعداد مطويات باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة برايل، وتوفير نظام تأمين من خلال تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، ونظام حديث للإضاءة لإنارة المنطقة ليلاً وإظهار أماكن الجمال بها، إضافة إلى رفع كفاءة الشوارع المؤدية للشجرة، وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأعرب أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، عن سعادته بتطوير منطقة شجرة «العذراء مريم» واصفًا إياه بالمكان المهيب، الذي يقدم للزائرين تجربة سياحية ورحانية متميزة، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية في مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وافتتاح عددا من النقاط منه خلال الفترة الماضية.

ترميم المواقع الأثرية الواقعة على مسار العائلة المقدسة

وأشار أحمد عيسي، إلى أن الوزارة تولي اهتماما سياحيًا وأثرياً كبيرا بالمشروع وتطوير الخدمات السياحية حول هذه المناطق، ورفع كفاءة الطرق المؤدية لها، لتأهيل كل نقاط رحلة العائلة المقدسة وتكوين بنية تحتية، وإنشاء طرق جديدة لتمهيد دخول السيارات والأتوبيسات السياحية، وتوفير كل الخدمات السياحية اللازمة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدعم والجهد والتنسيق الذي شهدته عملية تطوير نقاط المسار الـ25 في 8 محافظات «شمال سيناء - الشرقية - الغربية - كفر الشيخ - القاهرة - البحيرة - المنيا - أسيوط»، إذ أن الجهد تم بالتعاون والتنسيق مع الكنيسة القبطية وتحت رعاية وإشراف مباشر من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح منطقة شجرة مريم بعد تطويرها سيكون نقطة جذب للسياحة خاصة في ظل الدور الديني الكبير والقدسي له كأحد نقاط رحلة العائلة المقدسة، متوقعًا أن تشهد رواجا كبيرا وتسقبل شريحة كبيرة من محبي منتج السياحة الدينية.

افتتاح زاوية حسن الرومي

وأوضح «وزيري»، أن أعمال التطوير بدأت في زاوية حسن الرومي بتنظيف وتكحيل العراميس بالواجهة الرئيسية والواجهة الجنوبية الغربية وللزاوية من الداخل، كما تم إزالة ورفع المخلفات والأتربة بالجهة الجنوبية، حيث تم الكشف عن الباب الجانبي الموجود بها أثناء الأعمال، وشملت أعمال الترميم ورفع الكفاءة للزاوية، ترميم الشبابيك الموجودة بالضريح، و تنظيف الباب الخشبي بالمدخل الرئيس، كما تم إزالة الأملاح الموجودة على الأحجار الداخلية، فضلا عن ترميم الشبابيك الجصية الموجودة.