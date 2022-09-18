مكتشف علاج جديد للسرطان لـ«الوطن»: يعالج 4 أنواع من المرض وعملنا عليه 10 سنوات

طوّر فريق من العلماء في جامعة تكساس مركّبًا واعدًا يساعد على قتل الخلايا السرطانية، ويستهدف المركب خلايا سرطان الثدي، وهو من أكثر أمراض السرطان التي يصعُب علاجُها، وتقود الدراسة التي نُشرت في دورية «نيتشر كانسر» إلى عقار جديدٍ يُحارب أنواعًا مختلفةً من أمراض السرطان، التي لا علاجَ فعّالٍ لها حتى الآن.

وحاورت «الوطن» الدكتور جونجمو آن، الباحث الرئيسي في الدراسة، وأستاذ الكيمياء الحيوية في كلية العلوم بجامعة تكساس، والذي قاد فريقًا بحثيًا، نجح في تصميم مركّبٍ صغيرٍ، يستهدف تفاعلات البروتين في الخلايا، إذ استخدم الباحثون المُركّب على الفئران المصابة، وتقلصت الأورام، كما قضى على الخلايا السرطانية في الأنسجة البشرية، التي جُمعت من المرضى الذين أزيلت أورامهم، وعلق «آن» قائلاً، إنّ مركب ERX-41 لا يقتل الخلايا السليمة، لكنّه يقضي على الخلايا السرطانية بغض النظر عما إذا كانت الخلايا السرطانية تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين أم لا، وإلى نص الحوار...

- هل يمكن أن تشرح لنا كيف يعمل مركب ERX-41 في القضاء على السرطان؟

إنّ طبيعة الخلايا السرطانية تجعلها تنمو باستمرار، وهذا الأمر يتطلب توفّر كمية كبيرة من البروتينات التي تتغذى عليها، وتحتاج تلك البروتينات إلى أن تصل إلى مكانٍ مناسب كي تتغذى عليها الخلية السرطانية وتبقى حية، وقد صممت وصنعت مركبًا صغيرًا جدًا أطلقنا عليه ERX-41 من أجل إيقاف عمليات إيصال البروتينات لهذه الخلايا، ما يُسبب إجهادًا هائلاً داخل الخلايا السرطانية، ما يؤدي في النهاية إلى موتها.

- هل يمكن استخدام مركب ERX-41 لعلاج أنواع مختلفة من السرطان؟

في البداية، قُمت بتصميم مركب ERX-41 لعلاج سرطان الثدي، لكن سرعان ما اكتشفنا أنه يُظهر نشاطًا قويًا وفعّالا نحو أنواع أخرى من السرطان، إذ يقوم ERX-41 بتثبيط بروتين «ليبا» داخل شبكة البلازما الداخلية لقتل الخلايا السرطانية، وبالتالي، فإنّ الخلايا السرطانية التي تحتوي على مستوى عالٍ من بروتين «ليبا» ستكون معرضة لهجوم ERX-41، ووجدنا أنّه فعّال في العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس وسرطان المبيض، وأحد أنواع السرطان التي تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي، وهو «الورم الأرومي الدبقي».

- هل هناك أي آثار جانبية قد يعاني منها المريض بعد العلاج؟

لا يزال الفريق البحثي يجري المزيد من التجارب السريرية، لذا من الصعب التأكيد على ذلك، ومع هذا، فإنّه بناءً على النتائج قبل السريرية، لا يبدو أنّ مركب ERX-41 يُظهر نسبة سمية كبيرة نحو الخلايا والأنسجة الطبيعية.

- منذ متى وأنت تعمل على هذه الدراسة؟

- كان دائمًا لدي شغف بتصميم جزيئات ومركبات صغيرة؛ لتثبيط تفاعل البروتين في بحثي في جامعة تكساس في دالاس، كما عملت مع البروفيسور جانيش راج في المركز الطبي بجامعة ساوثويسترن تكساس، والبروفيسور راتنا فادلامودي في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس، كما عمل فريق البحث لدينا على هذا الأمر لأكثر من 10 سنوات، وسعدنا كثيرا بتوصلنا إلى طريقة جديدة لقتل الخلايا السرطانية وتطوير جزيء صغير فعال ERX-41 من أجل إنتاج دواء للسرطان.

- ما الفرق بين مركب ERX-41 والعلاجات الأخرى؟

مقارنة مع الأدوية الموجودة لعلاج مرضى سرطان الثدي على سبيل المثال، ومضادات الاستروجين ومثبطات الأروماتاز، فإنّ مركب ERX-41 يعد فريدًا من نوعه في كيفية عمله داخل الخلايا السرطانية، إذ يلعب مستقبل الأستروجين دورًا أساسيًا في بقاء خلايا سرطان الثدي ونموها، ويتم استخدام مضادات الاستروجين ومثبطات الأروماتاز؛ لتقليل مستوى هرمون الاستروجين، وبالتالي يتم تعطيل مستقبلات هرمون الاستروجين، وعلى ذلك، لا تعمل الأدوية الموجودة على خلايا سرطان الثدي الثلاثية السلبية التي لا تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين.

ومن ناحيةٍ أخرى، يعمل مركب ERX-41 على بروتين «ليبا»، ويؤدي إلى إجهاد شبكة البلازما الداخلية، ما يُؤدي في النهاية إلى موت الخلايا، وهي آلية مختلفة تمامًا، وبالتالي تُصبح فعّالة على خلايا سرطان الثدي الثلاثية السلبية، التي لا يُوجد بها مستقبلات هرمون الاستروجين.

- متى نتوقع موافقة إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة على العلاج؟

لقد أظهرت دراستنا نتائج «قبل سريرية» قوية للغاية، من أجل المضي قدمًا بالدواء إلى مرحلة التجارب السريرية، وتعمل شركة EtiraRx للتكنولوجيا الحيوية، على تحسين طرق إنتاج وتركيب وإجراء الدراسات اللازمة للدواء من أجل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء في المستقبل القريب.