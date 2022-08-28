دراسة أمريكية تمهد لتقدم لافت في علاج سرطان الثدي

كشفت دراسة علمية جديدة في جامعة تكساس بالولايات المتحدة عن جزيء جديد يقتل مجموعة متنوعة من الخلايا السرطانية التي يصعب علاجها بما في ذلك سرطان الثدي، من خلال الاستفادة من ضعف بالخلايا السرطانية، وهو الشيء الذي لم يكن مستهدفًا من قبل بالأدوية الحالية.

استهداف تفاعلات البروتين في الخلايا السرطانية

وتم نشر الدراسة الجديدة التي أجراها باحث في جامعة تكساس في دالاس باستخدام خلايا معزولة وأنسجة سرطانية بشرية وسرطانات بشرية من الفئران، في مجلة «نيتشر كانسر»، وقام الدكتور جونج- مو، وهو مؤلف مشارك في الدراسة وأستاذ مشارك في الكيمياء الحيوية في كلية العلوم الطبيعية والرياضيات في جامعة تكساس بالعمل لمدة أكثر من عشر سنوات، في مجال الجزيئات التي تستهدف تفاعلات البروتين في الخلايا، كما ابتكر سابقًا مركبات علاجية مرشحة لعلاج لسرطان البروستاتا المقاوم للعلاج، وعلاجات لسرطان الثدي.

مركب جديد يقتل الخلايا السرطانية

وصمم الدكتور جونج- مو، مع زملائة مركبا جديدا يسمى ERX-41 يقتل مجموعة من خلايا سرطان الثدي، سواء تلك التي تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين، وتلك التي لا تحتوي عليها، وبينما تتوفر علاجات فعالة لمرضى سرطان الثدي الإيجابي «ER»، هناك عدد قليل من خيارات العلاج لمرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي «TNBC»، وهو النوع الذي تفتقر خلاياه إلى مستقبلات هرمون الاستروجين والبروجسترون، ويؤثر هذا النوع بشكل عام على النساء تحت سن الأربعين.

وقال جونج- مو: «إن مركب ERX-41 لم يقتل الخلايا السليمة، لكنه قضى على الخلايا السرطانية بغض النظر عما إذا كانت الخلايا السرطانية تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين أم لا، وفي الواقع، لقد تم قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثية السلبية بشكل أفضل».

وذكر موقع «ساينس ديلي» أن الباحثون قد اكتشفوا أن مركب ERX-41 يرتبط ببروتين خلوي يسمى حمض الليزوزومال ليباز، وهو حمض موجود في بنية خلوية «الإندوبلازم»، وهي بنية عضية بروتينية.