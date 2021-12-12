7 معلومات هامة عن سرطان الثدي.. أبرزها أنه يصيب الرجال أيضا

العديد من الشائعات والمعلومات الخاطئة تدور في أذهان الكثير من المواطنين حول سرطان الثدي، وتحديداً السيدات الأكثر عرضة للإصابة به، لذا تستعرض «الوطن»، مختلف المعلومات الخاطئة لدى المواطنين عن سرطان الثدي، مع تصحيح المعلومات عنه وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بالتفاصيل.. تصحيح المعلومات الخاطئة عن سرطان الثدي

وتوضح وزارة الصحة 7 معلومات شائعة وخاطئة عن سرطان الثدي مع ذكر تصحيحها، وهي كالتالي:

أولا: يعتقد البعض أن سرطان الثدي لا يصيب الرجال.

لكن وزارة الصحة أوضحت أن الرجال يصابون أيضا بسرطان الثدي، ولكن بنسبة ضئيلة للغاية، وهي 1:100 بالمقارنة بإصابة السيدات بسرطان الثدي.

ثانياً: يعتقد البعض أن سرطان الثدي يصيب فقط الثدي كبير الحجم.

ولكن «الصحة» أكدت أن سرطان الثدي من الممكن أن يُصيب أي حجم ثدي سواء كبيرا أو صغيرا.

ثالثا: يظن البعض أن أورام الثدي الخبيثة لا تصيب المسنات.

وزارة الصحة أوضحت أن أورام الثدي من الممكن أن تصيب السيدات في عمر الـ 90 أو 100 سنة، ولكن من المعروف أنها لا تصيب من هم أقل من عمر الـ 20 سنة.

رابعاً: يعتقد البعض أيضاً أن أورام الثدي لا تصيب السيدة التي ليس لها أقارب أصيبوا من قبل بنفس المرض.

ولكن «الصحة» أكدت أن السيدة من الممكن أن تكون الأولى في عائلتها التي تُصاب بسرطان الثدي.

خامساً: تعتقد بعض السيدات أن أخذ عينة بالإبرة من أورام الثدي، قد يسبب انتشارها

وزارة الصحة نفت ذلك، مؤكدة أن عينة الإبرة لا تتسبب في انتشار الورم، بل أنها خطوة أساسية قبل أن يتم التفكير في طريقة العلاج، وذلك بهدف معرفة نوع الورم.

سادساً: من المعلومات الشائعة أيضاً أن التعرض للمسح الدوري من خلال الماموجرافي «آشعة الثدي» يزيد أورام الثدي.

وزارة الصحة ردت على هذه المعلومة مؤكدة أن أجهزة إشعاع الماموجرافي، تعطي جرعة إشعاع ضعيفة للغاية، حيث يمكن للسيدة عملها سنوياً بداية من سن الأربعين.

سابعاً: آخر معلومة هي الاستئصال الكامل للثدي أفضل من الاستئصال الجزئي.

معلومة خاطئة وفقا لوزارة الصحة، التي أوضحت أن الاستئصال الجزئي هو الأفضل.