خبير دولي: قطع الغابات ومدافن القمامة من أهم أسباب تغير المناخ

قال الدكتور سمير طنطاوي عضو الهيئة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، إن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر وبداية الثورة الصناعية هي المسبب الرئيسي لتغير المناخ، إضافة إلى زيادة معدلات استخدام الوقود الأحفوري في مجالات الصناعة المختلفة والتنقل ليزيد احتراق الفحم والنفط والغاز الذي ينتج عنه انبعاثات تسبب تأثير ما يشبه الصوبة الزجاجية، حيث يتم حبس الغازات داخل الكرة الأرضية ومعها تزيد الحرارة ويختل التوازن ويذوب الجليد.

تأثير مدافن القمامة

وتابع «طنطاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يمكن أيضا أن يؤدي قطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون وحتى مدافن القمامة التي تشهد وجود تخمير لما تحويه من مواد غذائية ومخلفات مصدر رئيسي لانبعاثات غاز الميثان هذا بخلاف الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة في الصناعة والنقل والمباني والزراعة وري الأراضي».

وعن تأثير التغيرات المناخية على صور الحياة المختلفة، قال الخبير الدولي: «تؤدي تلك التغيرات إلى اختلال النظام الحيوي للكرة الأرضية بوجه عام بفعل زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي».

وأوضح: «يؤدي ذوبان القطبين لارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات وغرق الدول الجزرية واختلال في نسب هطول الأمطار وهو ما يؤدي إلى نوبات من الفيضان والجفاف».

تأثير على إنتاجية الأراضي

وأردف: هذا بخلاف التأثير السلبي على إنتاجية الأراضي الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية والتأثير السلبي على الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية والتأثير السلبي على الثروة السمكية وانخفاض الدخل القومي الناتج من السياحة نتيجة تغير الظروف المناخية، وابيضاض الشعاب المرجانية.

واختتم: كما أنه من المتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال هذا القرن وارتفاع مستوى سطح البحر من 18 لـ 59 سم مما يؤدي إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة والتأثير على مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل وجودة الأراضي وتأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية وانخفاض في إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها.