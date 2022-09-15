«البيئة»: اتخذنا خطوات مهمة لمواجهة أزمة تغير المناخ من خلال قطاع النقل

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات هامة لمواجهة التغيرات المناخية في قطاعي النقل والصناعة.

خطة نظام بيئي للتنقل

وأوضح «مراد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التغلب على أزمة المناخ لا يمكن أن يتم دون إعادة التفكير في التنقل؛ لأن قطاع النقل هو ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في مصر، لذلك رسمت الحكومة المصرية خطة لنظام بيئي للتنقل صديقا للبيئة وآمنًا، يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال التوسع في أنظمة النقل «الجماعي، والعام للجميع، وغير الآلي»، بما في ذلك المشي وركوب الدراجات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إلى مصر شرعت في إنشاء شبكة طرق ضخمة، وحتى مطلع العام الجاري وصل إجمالي ما جرى إنشائه ما مجموعه 4800 كم من الطرق الجديدة، المطابقة للمعايير الدولية، من أصل 7000 كم مخطط لها الاكتمال خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع: «علاوة على ذلك، تم تطوير 5000 كم من الطرق الحالية، والانتهاء من بناء 756 جسرا؛ إذ ساعدت شبكة الطرق الجديدة وجسور المدينة في زيادة متوسط سرعة المركبات، وبالتالي تقليل وقت الرحلة بنسبة 25%، وخفض استهلاك الوقود وانبعاثات الغازات الدفيئة، بنسبة 30% في المناطق المزدحمة».

ثورة صناعية ثالثة

ونوه الدكتور مصطفى مراد، إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو التحرك لـ«ثورة صناعية ثالثة»، تركز على الاستخدام الفعال للموارد بشكل صديق للمناخ، والاعتماد على أنظمة الطاقة الذكية، وإدارة الموارد المتكاملة لتحقيق النمو، والحد من انبعاثات الكربون، والمساهمة في جهود مصر لمكافحة أزمة تغير المناخ.