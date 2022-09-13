خبير بيئي: الدولة تدعم جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة

اجتمع ممثلو 100 جمعية أهلية عاملة في مجال البيئة من مختلف المحافظات في مقر وزارة التضامن، اليوم، عقب انتهاء دورة تدريبية استمرت لثلاثة أسابيع، لبناء قدرات تلك الجمعيات ودعمها لضمان الاستدامة لخدمة البيئة والمجتمع.

جهود دولية تؤهل مصر لقيادة القارة السمراء

وقال الدكتور مجدي علام رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية للمناخ، إن الدولة بجميع قطاعاتها تولي اهتماما خاصا بالجمعيات الأهلية العاملة في مجال المناخ والبيئة، موضحا «الاهتمام ليس وليد اليوم، ولا بسبب استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل».

وأضاف «أعمل في مجال البيئة منذ عشرات السنين، وتشهد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المناخ اهتماما خاصا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنحن نرى رئيس الجمهورية حاضرا وفاعلا في جميع الفعاليات الدولية الخاصة بالتغيرات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، ورغم أن نسبة مساهمة مصر في الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية لا تتجاوز 5.%، إلا أنها سعت لتنظيم مؤتمر المناخ، وقبلها مؤتمر التنوع البيولوجي، لتكون ممثلة عن القارة السمراء».

منح من الحكومة للجمعيات الاهلية

وأضاف علام في تصريحات لـ «الوطن»، أن الحكومة المصرية تدعم المشروعات الناشئة والمبادرات الشبابية والجمعيات البيئية ومن خلال مؤتمر الجمعيات الأهلية تم الكشف عن العديد من المنح المقدمة من الحكومة المصرية للجمعيات الأهلية العاملة في مجالات الاستدامة البيئية والمناخ منها مشروعات لسيدات في الوادي الجديد يحولن المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة وكذلك الأمر في أسوان والإسكندرية ومحافظات الجمهورية المختلفة ونجحت عدد من الجمعيات في تنفيذ حملات تشجير على نطاق واسع ودعم التحول للاقتصاد الأخضر وخدمة المجتمع.