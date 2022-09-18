بالأسماء.. السير الذاتية لمقرري محاور الحوار الوطني ومساعديهم

عقد مجلس الحوار الوطني جلسته السابعة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس، التي تأتي بعد 6 جلسات مثمرة، ناقش خللها العديد من القضايا المهمة، واختيرت المحاور الرئيسية للحوار الوطني، وهي «السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي»، كما اختير المقررون لهذه المحاور ومساعدوهم.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، السير الذاتية لمقرري محاور الحوار الوطني.

السير الذاتية لمقرري المحور السياسي للحوار الوطني

وجاء المحور السياسي على رأس محاور الحوار الوطني، والذي اختير الدكتور علي الدين هلال مقررًا له، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعمل وزيرا للشباب والرياضة سابقاً، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقاً، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما اختير الدكتور مصطفى كامل السيد مقرراً مساعدا للمحور السياسي، وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودرس بالولايات المتحدة بجامعة هارفارد وكولجيت، كما عمل باحثاً زائراً بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس.

السير الذاتية لمقرري المحور الاقتصادي للحوار الوطني

وفيما يخص المحور الاقتصادي اختير أحمد جلال مقررًا عامًا، وشغل منصب وزير المالية الأسبق، وكان خبيرًا اقتصاديًا بالبنك الدولي سابقًا، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بوسطن، أما منصب المقرر المساعد للمحور الاقتصادي فتم اختيار عبدالفتاح الجبالي، وهو رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، كما كان مستشارًا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 2012، وعمل عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة.

السير الذاتية لمقرري المحور المجتمعي للحوار الوطني

كما اختيار خالد عبدالعزيز مقررًا للمحور الاجتماعي، وشغل منصب وزير الشباب والرياضة سابقًا، ورئيس المجلس القومي للشباب والنشء، أما المقرر المساعد المحور المجتمعي فقد اختيرت هانيا محمد شلقامي، وهي أستاذ باحث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، وتخصص حماية اجتماعية وعلوم إنسانية، كما صممت برامج تكافل وكرامة.

نتائج الجلسة السابعة من الحوار الوطني

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن نتائج الجلسة السابعة، بالانتهاء من تحديد مهام مقرري اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني، كما دعا مجلس الأمناء الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة.