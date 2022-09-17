ياسر عبد العزيز: الهدف من الحوار الوطني معرفة وجهات النظر المختلفة

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، خبير الإعلام، إن أعلى سلطة في الدولة المصرية، أظهرت الرغبة في الحوار ولم يضغط أحدا على الرئيس لإجراء الحوار، والدعوة للحوار الوطني صدرت من مؤسسة الرئاسة بعد اقتناع تام بأهمية الحوار الوطني.

ضياء رشوان والحوار الوطني

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن بعض أسماء المشاركين في الحوار الوطني تحظي باحترام كبير من مختلف قطاعات المصريين، لافتا إلى أن وجود الكاتب الصحفي ضياء رشوان على رأس الحوار، له انطباعات جيدة لما له من خبرات كبيرة تضمن استمرار الحوار على الطريق السليم، ولديه القدرة على استخلاص الأفكار والمقترحات التي تهم الرئيس السيسي.

خبراء وعلماء في الحوار الوطني

وأشار الدكتور ياسر عبد العزيز، إلى أن وجود الدكتور جودة عبد الخالق في الحوار الوطني له انعكاسات اقتصادية كبيرة، ونصفه بأنه مستقل ومخلص للاقتصاد المصري بشكل عام دون النظر لمن يدير المشهد، لافتا إلى أن وجود الدكتور حسام بدراوي والدكتورة نيفين مسعد له انطباعات كبيرة لما لهما من خبرات كبيرة على المستوى المحلي والدولي، وكذلك الدكتور مصطفى كامل السيد، وغيره من الخبراء في مختلف المجالات.

الداعمين للوطنية المصرية

أكد الدكتور ياسر عبد العزيز، خبير الإعلام، أن جميع المشاركين في الحوار الوطني، من الداعمين للدولة المصرية والوطنية، ولهم رؤى مستقلة، لافتا إلى أن الرئيس حريص على الاستماع لوجهات النظر المختلفة والأطراف الأخرى وليس تقريرا حكوميا.