نائبة عن «التنسيقية»: الحوار الوطني يناقش القضايا المجتمعية بمختلف اتجاهاتها

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة السابعة من اجتماعات الحوار الوطني بدأت باستضافة المقررين والمقررين المساعدين للجان الحوار الوطني على مستوى المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتة إلى أن القامات الممثلة للمقررين والمساعدين أضافوا للحوار الوطني قيما كبيرة.

أيديولوجيات مختلفة وحوار وطني واحد

وأوضحت «صابر» خلال استضافتها ببرنامج «حوار وطن» المذاع على الصفحة الرسمية لقناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار الوطني ناقش مع المقررين والمساعدين أهم مقترحاتهم بخصوص مسار الحوار الوطني، مؤكدة أننا بحاجة لمعرفة أيديولوجيات مختلفة تعمل في إطار واحد وهو ما تم مراعاته في اختيار المقرر والمقرر المساعد في كل لجنة، وطرحوا آراء لها ثقل ووزن كبير في مجالات التنمية.

اختلاف المدارس الفكرية في إدارة الحوار

وأشارت النائبة أميرة صابر، إلى أن بداية الحوار الوطني مطمئنة، خاصة بعد إعلان القائمين على اللجان لما لهم من خبرات كبيرة في مختلف المجالات، وبرغم الاختلاف في المدارس الفكرية إلى أنه تم الاتفاق على مساحة مشتركة لدراسة أولويات العمل الوطني بشكل جاد، موضحة أن التعاون بين جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني هي مهمة وطنية يساعد في تنفيذها الجميع بكل شغف وإرادة.

مسارات ضمانات الحوار الوطني

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماع ناقش مسارات الحوار المتوقعة وضمانات بتنوع سياسات المشاركين في الحوار مع تمثيل حقيقي للمواطن المصري بما يعكس نبض الشارع، لافتة إلى أن الاجتماع ناقش قضايا المحور الاقتصادي وبحث أولويات تحديد القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، ومن الضروري أن يشارك كل مساهم في الحوار الوطني برؤيته الكاملة.