«البيئة» تشارك في يوم التنظيف العالمي بحملة لتجميل مدينة نبق

شاركت وزارة البيئة، في الاحتفال بيوم التنظيف العالمي، من خلال تنظيم مجموعة من حملات التنظيف بمحميات جنوب سيناء برًا وبحرًا على مدار الأسبوع حيث بدأت تلك الحملات بمحمية نبق، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

حملة لتنظيف محمية نبق

وشهدت حملة النظافة في المحمية، مشاركة وإقبال كبير من شباب مدينة شرم الشيخ والمرأة والمجتمع البدوي والمجتمع المحلي بالمحمية، ومجموعة من العاملين بالفنادق.

يذكر أنّ حملات النظافة الخاصة بشرم الشيخ ومحميات جنوب سيناء، يتم تنفيذها في إطار استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، كما يأتي ضمن فعاليات أنشطة رفع الوعي بأضرار البلاستيك، تمهيدًا لتفعيل قرار محافظ جنوب سيناء لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي ينفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية.