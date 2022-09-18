خليج نعمة والسوق التجاري القديم في شرم الشيخ يتجمّلان استعدادا لـCOP27

أقل من 60 يوما تفصلنا عن انطلاق قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وتستضيفها شرم الشيخ، بحضور عالمي كبير من رؤساء وقادة الدول، للاتفاق على حلول لأزمة المناخ وتنفيذها، وفي سبيل ذلك، تتزيّن مدينة السلام لاستقبال الوفود المشاركة، ويتواصل العمل ليلا ونهارا لاستضافة الفعالية الأهم على الإطلاق في 2022.

تطوير خليج نعمة والسوق التجاري القديم

خليج نعمة والسوق التجاري القديم بشرم الشيخ، من أقدم وأهم المعالم السياحية في المدينة، وبحسب تصريحات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، جار تطوير المعلمين لأنّهما أساس السياحة في شرم الشيخ، ويحرص معظم السياح على زيارتهما.

وأجرى اللواء خالد فودة، جولة ليلية لتفقد أعمال التطوير في السوق، والتي تشمل ساحة مسجد الصحابة التي أصبحت قبلة للسياح، ووجّه المحافظ بالانتهاء من أعمال تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، ومنطقة مصر القديمة، وساحة مسجد الصحابة، وإضاءته قبل انطلاق مؤتمر تغير المناخ COP 27.

وأضاف أنّ مشروع السوق التجاري عبارة عن إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصري، وتوحيد واجهات المحلات التجارية، وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، إضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة.

وأوضح اللواء خالد فودة، خلال جولته الليلية، أنّ منطقة خليج نعمة هي الممشي الأشهر في مصر والعالم، فبرنامج السائح الرئيسي في شرم الشيخ يتضمّن زيارة خليج نعمة.

وتابع أنّه جار تطوير المنطقة بالكامل من خلال رفع كفاءة الطرق والميادين، وأعمال إنارة وتجميل وتوحيد لافتات المحلات التجارية بخليج نعمة، عن طريق لافتات الهوية البصرية لشرم الشيخ.

تطوير شارع السلطان قابوس

وقال إنّه جار تطوير شارع السلطان قابوس وشارع ملك مملكة البحرين، وعمل مشايات جديدة، وإزالة أي اشغالات تشوه المنظر الجمالي للمنطقة، وتوحيد شكل واجهات البازارات.

«فودة» يتفقد معدلات تطوير واحة تجلي

وتفقد فودة خلال الجولة، نسب ومعدلات التنفيذ مشروع مشتل زهور «واحة تجلي» بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ، قائلا إنّ المشروع إضافة جديدة بشرم الشيخ، ويتكون من 4 قاعات عرض لتعريف السائح بفكرة المشروع ومكوناته، وهو الاهتمام بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التي تتميز بزراعتها جنوب سيناء.

ولفت إلى أنّ المشروع يشمل مركز تجفيف الزهور وعصر الزيوت، وقاعات لعرض المنتجات ومعروضات الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية التي تتميز بها المرأة السيناوية.

وأوضح أنّه يوجد منطقة خدمية في الواحة، عبارة عن كافتيريا، ومطعم، وبحيرة صناعية، ونافورة، ومحطة تحلية مياه، ومناطق لاند سكيب جمالية وساحة انتظار للسيارات وسكن للعاملين.