«ليلة باردة».. المعزون يودعون الملكة إليزابيث بالبطاطين وأكواب الشاي

أمضى آلاف الأشخاص أبرد ليلة في لندن منذ شهور، متجمعين في طابور لمشاهدة نعش الملكة إليزابيث الثانية، وحذرت السلطات، أمس، من أن المعزين الوافدين يواجهون انتظارًا لمدة 16 ساعة، وفقا لما أوردته صحيفة واشنطن «تايمز».

تحمل المعزين لبرودة الطقس لرؤية الملكة

ووفقا للصحيفة، فبين عشية وضحاها، وزَّع المتطوعون البطانيات وأكواب الشاي على الناس في الطابور، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية (43 درجة فهرنهايت)، على الرغم من الطقس، إلا أن المعزين قد شعروا بدفء الجو نتيجة التجربة المشتركة والأعداد الكبيرة من الأفراد الذين يرغبون في رؤية الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة.

وزادت موجة الأشخاص الراغبين في توديع الملكة بشكل كبير منذ قبول الجمهور لأول مرة في القاعة يوم الأربعاء.

ويوم الجمعة الماضي، أوقفت السلطات البريطانية مؤقتًا السماح لمزيد من الزوار بالانضمام إلى نهاية الخط، الذي يدور حول حديقة ساوثوارك على بعد حوالي 5 أميال من البرلمان.

القبض على شخص يحاول الاقتراب من تابوت الملكة

وفي غير السياق، ألقت الشرطة القبض على رجل بعد ما وصفته القوة بأنه «اضطراب» ليلة الجمعة في قاعة وستمنستر بالبرلمان، حيث يرقد نعش الملكة في الولاية، ملفوفًا بالمعيار الملكي الخاص بها ومتوجًا بتاج مرصع بالماس.

قالت السلطات البرلمانية إن شخصًا ما خرج من قائمة الانتظار وحاول الاقتراب من التابوت على منصته، بينما قالت شرطة العاصمة إن رجلاً اعتقل للاشتباه في ارتكابه مخالفة للنظام العام.