أبرز الأحداث العالمية.. عرض جنازة الملكة إليزابيث في 125 دار سينما

أحداث متنوعة شهدتها مجموعة من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، في مقدمتها استعدادات بريطانيا لجنازة الملكة إليزابيث، واندلاع مظاهرة أمام مقر شرطة العاصمة احتجاجًا على مقتل مغني من ذوي البشرة السمراء في بريطانيا، وتغيير حزب «الجمهورية إلى الأمام» في فرنسا اسمه رسميا ليصبح «النهضة».

عرض جنازة الملكة البريطانية في 125 دار سينما

وفي بريطانيا التي تستعد لجنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أعلنت حكومة البلاد، إنَّ الجنازة الرسمية التي تقام في «كنيسة وستمنستر»، ستعرض غدًا الاثنين في 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتمّ عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وأشارت وزارة الثقافة البريطانية، في بيان، إلى أنَّ الجنازة والمواكب ذات الصلة ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق «بي.بي.سي» و«سكاي» و«آي.تي.في».

تعليق عمل ضابط في حادث مقتل كريس كابا

فيما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقرّ شرطة العاصمة البريطانية «لندن»، أمس السبت احتجاجًا على مقتل مغني الراب من ذوي البشرة السمراء، يدعى كريس كابا «24 عاما»، برصاص عناصر من الشرطة بعد مطاردة الشرطة لسيارته في جنوبي لندن في 5 سبتمبر الجاري. وأشارت «سكاي نيوز»، إلى تعليق عمل أحد الضباط بينما أجرى المكتب المستقل لسلوك الشرطة تحقيقا جنائيا في الحادث.

وفي فرنسا، غير حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، اسمه رسميا ليصبح «النهضة»، فيما حذر ماكرون، الرئيس الفخري للحزب، من أنه دون الوحدة، فإن المتطرفين سيفوزون.

ترامب يتوقع تسجيل أسعار البنزين زيادة حادة

اقتصاديًا، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنَّ خليفته جو بايدن، يستنزف احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة، في محاولة لخفض أسعار الوقود قدر الإمكان قبل انتخابات الخريف، متوقعًا تسجيل أسعار البنزين زيادة حادة مع نهاية الحملة الانتخابية.

وأشار ترامب، إلى أنَّ احتياطي النفط الاستراتيجي مخصص للحرب وليس للانتخابات، فيما كثفت السلطات الصينية، الإنفاق على الفحم لمواجهة الظروف المناخية وأزمة الطاقة المحلية وارتفاع أسعار الوقود العالمية، مما أثار مخاوف من أن السياسات الصينية، قد تعيق مكافحة «التغير المناخي».

تونس ترفع أسعار المحروقات بسبب «خام برنت»

وفي تونس، قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات، نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت، وأصبح سعر البنزين «الخالي من الرصاص الممتاز» 2730 مليمًا للتر، و«الخالي من الرصاص الرفيع» 2400 مليم، و«الجازوال دون كبريت الممتاز» 2425 مليمًا و«الجازوال دون كبريت» 2080 مليمًا و«الجازوال العادي» 1860 مليمًا و«بترول الإنارة المعد للاستهلاك المنزلي» 950 مليًما.

عسكريًا، قالت دائرة الحدود القرجيزية، إنَّ الوضع لا يزال الوضع متوترًا على الحدود مع طاجيكستان، وأوضحت الدائرة التابعة للجنة الدولة للأمن القومي، في تقرير، أنَّ الوضع في القسم الحدودي بـ«تشون ألاي» في منطقة أوش وفي منطقة باتكين لا يزال متوترًا.