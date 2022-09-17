«تايم» تستعرض مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومكان دفنها

تنتهي عشرة أيام من الحداد العام بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يوم الاثنين 19 سبتمبر، وتبدأ لمدة يوم كامل إجراءات الجنازة الملكية، والتي تبدأ في لندن وتنتهي في وندسور، حيث سيتم دفنها.

وبحسب مجلة «تايم» الأمريكية، من المقرر أن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر، عدد من زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، وممثلون من جميع أنحاء دول الكومنولث، وهي البلاد التي كان معظمها جزءًا من الإمبراطورية البريطانية السابقة، وستكون هناك دقيقتان من الصمت، حدادا على وفاة الملكة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وسيتم تغيير نشيد «حفظ الله الملكة» لأول مرة منذ 70 عاما إلى «حفظ الله الملك».

الاثنين عطلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة

وبحسب المجلة الأمريكية، ستقام المواكب في شوارع لندن، ثم تعبر إلى المقر الملكي في وندسور، حتى يتم وضع الملكة إليزابيث الثانية للراحة في ذلك المساء في كنيسة سان جورج في أراضي قلعة وندسور، وسوف يعد يوم الاثنين، بمثابة عطلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث يتم إغلاق العديد من الشركات والمدارس حتى يتمكن المواطنون من مشاهدة بث الأحداث.

الملايين سيشاهدون بث مراسم الجنازة

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يشاهد الملايين تغطية الحفل في دير وستمنستر، حيث تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب وكذلك تم تتويجها، وستكون هذه أول جنازة لملك بريطاني تقام في الدير منذ القرن الثامن عشر، وسيسمح للكاميرات لأول مرة بنقل المراسم الجنائزية، ومن المقرر أن تقوم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ببث تغطيتها على الهواء مجانًا على مستوى العالم، وكذلك بعض القنوات الأخرى، وعلى موقع «يوتيوب».

واستعرضت مجلة «تايم» جدول ترتيب الأحداث خلال جنازة الملكة، بتوقيت لندن..

- 6:30 صباحًا: سيتم إغلاق أبواب قاعة وستمنستر، أمام الجمهور، حيث يوجد نعش الملكة إليزابيث الثانية.

- 10:44 صباحًا: يغادر الموكب الملكي من قصر وستمنستر إلى دير وستمنستر، حيث ستحمل عربة ذات عجلات كبيرة، نعش الملكة إليزابيث الثانية، برفقة موسيقيين من فرقة مشاة البحرية الملكية، وسيصطف أفراد من البحرية الملكية، ويتبعهم أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم الملك تشارلز الثالث والأمير وليام، خلف العربة.

- 10:52 صباحًا: وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى بوابات دير وستمنستر وحمله إلى الداخل.

- 11 صباحًا: يبدأ الحفل، بقيادة عميد كنيسة وستمنستر ديفيد هويل، وسيشمل قراءات وصلوات من قبل القادة السياسيين والدينيين بما في ذلك رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس.

- 11:55 صباحًا: دقيقتان من الصمت داخل الدير وعبر المملكة المتحدة، حدادا على وفاة الملكة.

- 12 ظهرًا: تنتهي الجنازة مع نفير البوق، وعزف النشيد الوطني للمملكة المتحدة «حفظ الله الملك»، ثم يتحرك التابوت الملكي في موكب آخر عبر شوارع لندن.

- 1 ظهرا: يصل التابوت إلى «ولينجتون أرك»، والمعروف أيضًا باسم قوس الدستور أو قوس جرين بارك، وهو يشكل محور هايد بارك كورنر في وسط لندن، وهنا، تغادر العائلة المالكة إلى قلعة وندسور، التي تبعد حوالي 20 ميلاً غرب قصر باكنجهام.

- 3:06: وصول «مقصورة الولاية»، وهي السيارة المستخدمة في الجنازة الملكية، إلى وندسور، حيث تنضم إلى موكب يتجه إلى «طريق ألبرت»، وسينضم الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة إلى الطريق سيرًا على الأقدام إلى كنيسة سان جورج بعد ثلاثين دقيقة تقريبًا.

- 4 عصرا: تبدأ «خدمة التكليف»، وهي طقس جنائزي مسيحي، في كنيسة سان جورج، ويديرها عميد كنيسة وندسور وتنتهي بمباركة رئيس أساقفة كانتربري.

-7:30 مساءَا دفن الملكة إليزابيث الثانية في مراسم خاصة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور، وسيتم دفنها بجوار زوجها الراحل الأمير فيليب.