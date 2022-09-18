جورج خباز بطل «أصحاب ولا أعز» لـ«الوطن»: أتمنى تقديم عمل فني في مصر

عبّر الفنان اللبناني جورج خباز بطل مسلسل «أصحاب ولا أعز»، عن أمنياته بخوض تجربة تقديم عمل فني في مصر، خاصة أنَّه تواجد الفنان اللبناني خلال الفترة الماضية داخل مصر، لتصوير حلقات خاصة بأحد البرامج الفنية.

عروض فنية

وقال جورج خباز، إنَّه تلقى عرضًا فنيًا بالفعل، لكنه لم يجده مناسبًا لانطلاقته الأولى أمام الجمهور المصري، لذا يبحث عن عمل فني يليق بالجمهور المصري.

فيلم «أصحاب ولا أعز»

جورج خباز شارك مؤخرًا في فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي تمّ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وشارك فيه بجانب عدد من الفنانين منهم مني زكي وإياد نصار.