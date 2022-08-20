رامي صبري وأصالة وسنوات من الصداقة: فن وصحبة وأغاني حلوة

صداقة قوية جمعت بين رامي وأصالة، يحاول كل منهما ترجمتها إلى كلمات تعبر عن احترامهما لبعضهما البعض، وتقدير كل منهما لوجوده في حياة الآخر، وغالبًا ما تثمر هذه الصداقة عن تعاون فني، حتى ولو كان بشكل منقطع وليس به استمرارية، منها أغنية شايفة فيك، التي تم طرحها على موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية الساعات الماضية.

أغنية شايفة فيك، التي حملت بصمة ألحان رامي صبري، وتُوجت بصوت أصالة، حققت ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وMusic producer أسامة الهندي، جيتارات مصطفى أصلان، كلارينت Bulent altinbas، قانون Aytac dogan، إنتاج وتوزيع روتانا.

أصالة ورامي صبري صداقة تزيد عن 10 سنوات

أما الإشراف العام على الأغنية كان للشاعر فائق حسن زوج أصالة، التي حرصت على إهدائه إياها، وتأكيدها عبر حسابها بـ انستجرام، بأنها كانت تبحث عن كلمات تليق بمشاعرها الفياضة تجاه أغلى إنسان على قلبها وهو زوجها الحبيب.

ولم تنس أصالة، أن تصف رامي صبري، بأنه الصديق والأخ الشهم المحب «لقيت عنده اللي بدّي أهديه للفائق بكل صفاته بالمحبة بالعطاء بالحنان بالصداقة، شكرًا أخي الحبيب راموتي على هديتك الغالية بكل ماتحتويه هالأغنية من معاني حلوة».

ويحرص كل من الصديقين رامي صبري وأصالة، على التعبير عن صداقتهما القوية لبعضهما البعض خلال لقاءاتهما التليفزيونية وأحاديثهما الصحفية، حيث تعتبره صولا بأنه الأخ الغالي المقرب إلى قلبها وتعمل على تدليله بـ«راموتي».

رامي صبري عن أصالة: الأقرب إلى قلبي

وكثيرًا ما يصف رامي صبري، الفنانة أصالة بأنها الإنسانة الأقرب إلى قلبه، وفي حفلات كثيرة يصعد إلى المسرح ليدعمها ويقبل يديها، ويصفها بـأنها «أصالة الفن العربي».

منذ نحو 10 سنوات، التقى الثنائي في دويتو غنائي من خلال أغنية مش فاكر ليك، والتي تعد من أنجح الأغنيات في هذه الفترة، وحققت ما يزيد عن 45 مليون مشاهدة «لو ضاعت فترة في عمرك لسه الأحلى مجاش.. دور من تاني أكيد حتلاقي في ناس حواليك».

أصالة عن رامي صبري: عشرة عمري

وفي أغنيتهما الجديدة «شايفة فيك»، قالت عنها أصالة أنها غنتّها بدموعها، ويعكس حجم الحب الموجود في قلبها لإنسان أعطاها حياة جديدة «غنّيت بصوت من أعمق أعماقي ما هتمّيت بقوته ولابحرفيته بس اهتميت بشعوري يوصل لكل قلب بيحب هايم بيدور على أحلى المفردات ليهديها لأغلى إنسان».

ووجهت رسالة لصديقها رامي صبري «شكرًا لصداقتك النبيلة الحنونة الطيبة، شكرًا للظروف التي جمعتنا على شي حلو فن وصحبة وعشرة عمر ووفا، راموتي بشكرك على أجمل هدية شايفة فيك».

وتغزّل رامي صبري، في صوت صديقته النجمة الكبيرة «صوت أصالة في هذه الأغنية، من منطقة مختلفة، والله مش عشان لحني أو لأنها صديقتي، وأنا بعمل تراك الغنا كنت سامع صوتها بيتحول لشخصية الأغنية، وصدقوني محدش يقدر يعمل كده كتير، صوت أصالة مفيش منه تاني».