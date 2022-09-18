وزير الصحة يوجّه بتوريد 100 سرير إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة توريد 100 سرير لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، وتجديد أسرّة المستشفى تباعًا وفقًا للاحتياجات.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.

جولة وزير الصحة في مستشفى الإيمان العام

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير تفقد أقسام «الحضانات، ورعاية الأطفال، والقسم الداخلي، والكلى، والرعاية المركزة، والسموم، والاستقبال والطوارئ، ورعاية المسنين، والسموم والحروق»، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد الوزير صيدلية المستشفى، للتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع على التقارير المفصلة لكفاءة عمل أجهزة التنفس الصناعي، وماكينات الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، موضحًا أنّ المستشفى يعمل بطاقة 278 سريرًا، بينهم 43 سرير عناية مركزة.

وتابع أنّ الوزير تابع الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث بقسم الاستقبال، حيث يقع المستشفى مباشرة على الطريق الدائري السريع بحي الأربعين، بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى التعاون بين مستشفى الإيمان العام، ومستشفيات جامعة أسيوط، لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للإصابات والكسور، وفي تخصصات المخ والأعصاب، والوجه والفكين.

وزير الصحة يوجّه باتخاذ ما يلزم تجاه المقصرين

وأكد عبدالغفار، أنّ الوزير تابع سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى، موجّها وكيل الوزارة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول ونوبتجيات العمل، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الانتظام وآداء مهام عملهم، نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذي يخدم منطقة يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين مواطن.

وأضاف أنّ الوزير تفقد غرف إقامة المرضى، واطلع على الملفات الطبية الخاصة بهم، للوقوف على تطورات حالتهم الصحية والخدمات الطبية التي تقدم لهم منذ دخولهم المستشفى، كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى، للوقوف على مدى رضا المرضى عن الخدمة، كما اطلع الوزير على دورة المريض خلال تلقي الخدمات الطبية بالمستشفى.

رافق الوزير خلال زيارته: الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.