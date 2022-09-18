وزير الصحة خلال ندوة تنظيم الأسرة بأسيوط: نستخدم أكثر الوسائل أمانا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال تقديم ندوة تثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة للسيدات، خلال تفقده الوحدة الصحية بقرية باقور بمركز أبوتيج في أسيوط، إن الدولة تجلب أعلى وأرقى وسائل منع الحمل والحفاظ على صحة المرأة المصرية والحفاظ على الأبناء.

الحفاظ على سلامة الأم

وأضاف وزير الصحة، خلال الندوة التثقيفية التي شاركت فيها سيدات القرية، أن أسيوط من أعلى المحافظات من حيث عدد الإنجاب، ولابد من الحفاظ علي صحة السيدات، لأن الولادة السليمة تقتضي بأن يكون بين كل طفل وآخر 1000 يوم كاملة، بمعدل 3 سنوات.

وأشار الوزير أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على صحة المرأة والأبناء، وهناك وسائل تنظيم أسر كثيرة وفرتها الدولة وهى أعلى أمنا بالعالم.

تفاصيل زيارة وزير الصحة لأسيوط

وأعلنت محافظة أسيوط، عن زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، للمحافظة اليوم الأحد، لتفقد عدد من المستشفيات النموذجية التي يُجرى تنفيذها بالمحافظة، وكذلك سير العمل ببعض المستشفيات لمتابعة سير العمل.

وتتضمن الجولة تفقد مستشفى منفلوط النموذجي، ثم تفقد مستشفى الإيمان العام، ثم تفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور ثم مستشفى أبوتيج النموذجي، ثم تفقد مستشفى أسيوط العام وحميات أسيوط ومستشفى المبرة، ثم العودة للديوان العام وعقد مؤتمر صحفى عقب لقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.