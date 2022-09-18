وزير الصحة ينتقد تأخر أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي في أسيوط

انتقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، تأخر الأعمال بمستشفى منفلوط النموذجي، وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط، لتفقد بعض المشروعات الصحية والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين.

تأخر أعمال المستشفى

وانتقد وزير الصحة الشركة المنفذة للمشروع، بسبب بسبب تأخر إنشاء السور الخاص بالمستشفى رغم إنشاء الهيكل، وكذلك تأخر الأعمال بالمستشفى التي بدأت في عام 2017، موجهًا بضرورة الانتهاء من المشروع واستلامه في شهر ديسمبر المقبل.

تفاصيل زيارة وزير الصحة لأسيوط

وأعلنت محافظة أسيوط، عن زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، اليوم الأحد، لتفقد عدد من المستشفيات النموذجية التي يُجرى تنفيذها، وكذلك سير العمل ببعض المستشفيات لمتابعة سير العمل.

وتتضمن الجولة تفقد مستشفى منفلوط النموذجي، ثم تفقد مستشفى الإيمان العام، ثم تفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور، ثم مستشفى أبوتيج النموذجي، ثم مستشفى أسيوط العام، وحميات أسيوط، ومستشفى المبرة، ثم العودة للديوان العام، وعقد مؤتمر صحفي عقب لقاء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.