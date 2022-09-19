خبير: «جوجل» تنفق ملايين الدولارات سنويا على الأمان والخصوصية

كشفت شركة جوجل عن حمايتها والحفاظ على خصوصية مستخدميها، مؤكدة أن الشركة تعلم أن الأمان والخصوصية هما عاملان مهمان بالنسبة للمستخدمين مثلما هو الأمر بالنسبة للشركة أيضًا.

توفير الأمان وإمكانية والوصول إليها عند الحاجة

وقالت جوجل إنها تضع ضمن أولوياتنا توفير أمان قوي وجعل المستخدمين واثقين في أمان معلوماتهم وإمكانية والوصول إليها عند الحاجة.

وبحسب الخبير إسلام خالد الباحث في أمن المعلومات، فإن شركة جوجل تعمل باستمرار لضمان توفير أمان قوي وحماية لخصوصية المستخدمين وجعل Google أكثر فعالية وكفاءة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بإنفاق مئات الملايين من الدولارات سنويًا على الأمان، فضلاً عن توظيف خبراء ذوي شهرة عالمية في مجال أمان البيانات بهدف الحفاظ على أمن المعلومات المتعلق بالمستخدمين.

%96.5 من مستخدمي الإنترنت يعتمدون على الهواتف المحمولة

وتابع أنه تم إنشاء أدوات أمان وخصوصية سهلة الاستخدام مثل لوحة تحكم Google والتحقق بخطوتين وإعدادات الإعلانات، لذلك عندما يتعلق الأمر بالمعلومات التي تشاركها مع Google، فاعلم أنك تملك زمام الأمور.

وأشار «خالد» إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات، قال إن عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 5 مليارات شخص شخص مع بداية 2022، أي ما يعادل 63% من سكان العالم، مشيرا إلى أنه يوجد حوالي 2.93 مليار شخص في العالم لا يستخدمون الإنترنت.

وتابع «خالد» أن تقارير الاتحاد أوضحت إن 96.5% من مستخدمي الانترنت يعتمدون على الهواتف المحمول، فيما يبلغ عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حوالي 4.65 مليار مستخدم، أي ما يعادل 58.7% من سكان الأرض، وبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الشبكات الاجتماعية هو ساعتين و29 دقيقة.