توجهات من «إنستجرام» لتشفير الرسائل بين المستخدمين مثل «واتساب»

يتجه تطبيق «إنستجرام» لتشفير الرسائل على نظامها الأساسي، حيث أظهرت لقطة شاشة تمت مشاركتها عبر الإنترنت للميزة الجديدة قيد التشغيل على حساب Instagram في الهند.

ولفتت اللقطة إلى أنه سيكون من الممكن لبعض المستخدمين الآن تنشيط التشفير من طرف إلى طرف في محادثات IG Direct الخاصة بهم كجزء من الاختبارات الجارية، ومن المتوقع طرح هذه الميزة بالكامل العام المقبل، حيث سيساهم ذلك في إخفاء الرسائل بحيث لا يتمكن سوى المرسل والمتلقي من قراءتها، حتى Meta، الشركة التي تمتلك Instagram، ممنوعة من مشاهدة محتوى محادثات الأشخاص.

لن يكون لأحد القدرة على قراءة الرسائل

ووفقا لتقرير لـ "نيويورك تايمز" إنها خطوة اعتبرها البعض انتصارًا لخصوصية المستخدم بينما وصفها رجال الشرطة بأنها مرور مجاني للمحتالين، وذلك لأن التشفير سيمنع خدمات الأمن من الوصول إلى رسائل أي شخص، وقد أعلنت Meta عن توسيع اختبار التشفير الشامل الشهر الماضي.

وقالت الشركة إنه في العام الماضي، بدأنا اختبارًا محدودًا للرسائل والمكالمات المشفرة من طرف إلى طرف على Instagram، وفي فبراير قمنا بتوسيع الاختبار ليشمل البالغين في أوكرانيا وروسيا، وقريبًا، سنقوم بتوسيع الاختبار إلى أبعد من ذلك ليشمل أشخاصًا في المزيد من البلدان وإضافة المزيد من الميزات مثل الدردشات الجماعية.

أجلت الشركة مؤخرًا خططها لطرح التشفير حتى عام 2023 بعد أن حذر نشطاء سلامة الأطفال من أن مقترحاتها ستحمي المعتدين على الأطفال من الكشف.

وتعد الرسائل المرسلة على WhatsApp المملوك لميتا مشفرة بالفعل والميزة اختيارية على Facebook Messenger، ومع ذلك فإن أداة الخصوصية ليست متاحة للجميع على Instagram حتى الآن، وفي عام 2019، تعهدت الشركة بـدمج تقنية المراسلة الموجودة خلف الكواليس التي تشغل Messenger وWhatsApp وInstagram.

ميزة خصوصية مهمة

ويعني التشفير من طرف إلى طرف أن رسالتك مشوهة في شكل هراء أثناء النقل، ولا يمكن قراءتها إلا في شكلها الحقيقي من قبل المرسل والمستلم، وذلك لأن جهات الاتصال المشاركة في الدردشة لديها «مفتاح» يقوم بفك تشفير الرسالة، ولكن أي شخص آخر (بما في ذلك Meta) غير قادر على قراءة النص المشفر.

إنها ميزة خصوصية مهمة، وهي بالفعل إحدى الميزات المميزة لتطبيق WhatsApp.