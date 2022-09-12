رابط حذف حساب إنستجرام نهائيا.. الخطوات تستغرق شهرا وتصل لـ 90 يوما

أتاح موقع الصور «إنستجرام» للمستخدمين رابط حذف حساب إنستجرام نهائيا، إذا شعروا بأنهم يقضون وقتًا طويلًا على التطبيق أو لأي سبب يرغب فيه المستخدمون، ويمكنهم حذف الحساب بشكل نهائي لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 90 يومًا.

وفي هذا السياق، ينشر «الوطن» في إطار الموضوعات التي تختص بأخبار التكنولوجيا، نعرض رابط حذف حساب إنستجرام نهائيا والخطوات الواجب اتباعها، وفق موقع الدعم الفني للتطبيق في السطور التالية:

رابط حذف حساب إنستجرام نهائيا

ويمكن لمستخدمي تطبيق الصور «إنستجرام»، حذف الحساب بشكل تام، مع إزالة جميع المعلومات الخاصة بالحساب، مثل التعليقات والصور والإعجابات والمتابعين بشكل دائم، وهو يتوفر عبر موقع الدعم للإنستجرام.

خطوات حذف حساب إنستجرام نهائيًا

وبحسب موقع الدعم لتطبيق الصور موقع إنستجرام، فسيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

- تبدأ خطوات حذف الحساب نهائيًا من خلال تسجيل الدخول بالاسم وكملة المرور على تطبيق الصور «إنستجرام».

- ثم يتم الدخول على مركز المساعدة واختيار حذف الحساب.

- سوف يطلب منك ادخال كلمة المرور لتأكيد حذف الحساب نهائيًا.

وقد يطلب منك موقع الصور من المستخدمين الراغبين تنزيل نسخة من معلوماتك «مثل الصور والمنشورات» لأنه بعد حذف الحساب، لن تتمكن من الوصول إلى أداة تنزيل البيانات في «إنستجرام».

وسيتم حذف حساب «إنستجرام» وجميع المعلومات نهائيًا بعد 30 يوما، وقد تصل عملية الحذف خلال 90 يوما، لإكمال عملية الحذف بعد بدئها. قد تبقى نسخ من المحتوى الخاص بك بعد 90 يومًا من تخزين النسخ الاحتياطي الذي نستخدمه للاسترداد في حالة وقوع كارثة أو خطأ في البرنامج أو أي حدث آخر لفقدان البيانات.

كما قد يذكر موقع الصور أنه قد يحتفظ أيضًا بالمعلومات لموضوعات مثل المسائل القانونية أو انتهاكات البنود أو جهود منع الضرر.