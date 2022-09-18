مشاهد مؤثرة من جنازة زوجة الفنان خالد زكي.. انهيار ودموع

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أسرة الفنان خالد زكي، خلال مراسم تشييع جثمانها، إذ رحلت فجر اليوم داخل إحدى المستشفيات ، ونعرض خلال التقرير التالي، 6 مشاهد مؤثرة من جنازة زوجة الفنان خالد زكي.

- لم يستطع الفنان خالد زكي أن يتمالك دموعه، وطلب من أحد مسؤولي المسجد إحضار كرسي له، وظل يراقب جثمان زوجته بعينه.

- خرج جثمان الراحلة من سيارة الإسعاف لأداء صلاة الجنازة، ولم يتمالك الفنان خالد زكي نفسه من البكاء الشديد، وطلب من محبيها الدعاء لها.

- حرص الإعلامي عمرو الليثي على حضور جنازة زوجة خالد زكي، وقدم له واجب العزاء بكلمات مؤثرة «شد حيلك ربنا يصبر قلبكم».

- احتضن خالد زكي ابنته بعد انتهاء صلاة الجنازة، بعدما دخلت في نوبة بكاء شديدة، فور خروج جثمان والدتها، ونقله إلى مثواه الأخير ودفنها بمقابر الأسرة، وظلت تردد «يا ماما هتوحشيني»، وحاول أهلها وأصدقائها تهدئتها.

زوجة الفنانة خالد زكي

- حرص عدد من جمهور الفنان خالد زكي على تقديم واجب العزاء في فقيدته، والذهاب إليه أمام المسجد، وتقديم كلمات معبرة عن الحزن، رغم أنه لم يكن بينهما سابق معرفة.

- طلب خالد زكي من المصورين خلال مراسم الجنازة عدم التقاط الصور في لحظات انهياره حفاظاً على خصوصية الجنازة.

موعد ومكان عزاء زوجة خالد زكي

استقرت أسرة الفنان خالد زكي على أن يكون موعد العزاء بعد غد الثلاثاء في مسجد الشرطة الشيخ زايد، بعد صلاة المغرب.