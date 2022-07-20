خالد زكي يطالب بتحري الدقة حول أخبار الوفاة: تابعوا الصحف والنقابة

علَّق الفنان خالد زكي على شائعة وفاته، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى، مضيفًا: «من سنتين طلعت إشاعات إني تعبان وبودع وادعوا له وكده»، مؤكدًا أنه نفى هذه الشائعة وقتها، مشيرًا إلى أنه يتلقى اتصالات كثيرة منذ أسبوعين «من أسبوعين لحد النهارده وامبارح والنهارده كتير جدا لأنهم موتوني وقالوا البقاء لله في خالد زكي وإشاعات تعب وإشاعات وفاة وليس لها أي أساس من الصحة والحمد لله».

الشائعات دي مالهاش أي أساس من الصحة

وأوضح خالد زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة «أنا بحمد ربنا إن الشائعات دي مالهاش أي أساس من الصحة».

لا بد من تحري الدقة

وأضاف خالد زكي: «أنا بطلب بس إنه لا بد من تحري الدقة لما يحصل تناول خبر بالنسبة للمرض والوفاة لأن دي أخبار دقيقة جدًا وتحري الدقة ده بييجي من كذا اتجاه أول حاجة اتصال مباشر بالتليفون معايا أو اتصال بالنقابة أو التأكد من الصحف والبرامج التليفزيونية لأن أخبارهم بتبقى مؤكدة وموثقة».