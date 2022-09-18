وصول جثمان زوجة الفنان خالد زكي إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان زوجة الفنان خالد زكي، قبل قليل، إلى مسجد مصطفى محمود في المهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر.

وطالب خالد زكي، محبيه وأصدقائه وجمهوره، بالدعاء لزوجته الراحلة بالرحمة والمغفرة.

أخر ظهور لخالد زكي

يذكر أنّ آخر ظهور للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل «الاختيار»، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، منهم: أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمي.

الفنان خالد زكي عمل كممثل في السينما و المسرح، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، ولمع في التليفزيون من خلال العديد من المسلسلات الناجحة منها «الدوائر المغلقة، وزمن الأقوياء، والشهد والدموع»، ومن الأفلام التي شارك بالتمثيل فيها: «طباخ الرئيس، وفتح عينيك، والسفارة في العمارة».