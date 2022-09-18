كاميرون دياز عن عودتها للسينما: سعيدة بالتعاون مع جيمي فوكس

اعترفت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز، بأنها متوترة ومتحمسة للتمثيل في فيلم «Back in Action» مع جيمي فوكس، والذي يمثل عودتها الأولى إلى السينما بعد تقاعدها منذ 8 سنوات، خلال ظهورها الأخير في برنامج «The Tonight Show» مع مقدم البرامج جيمي فالون، وشبهت عودتها بـ«ركوب الدراجة».

وعن عودتها إلى التمثيل بعد فترة من الابتعاد، أوضحت كاميرون دياز، في حوارها، «أنا لدي ذاكرة عضلية، بمعنى أني فعلت ذلك لفترة طويلة وأنا عدت إليها نوعًا ما، لكن الأمر مختلف قليلا»، وكشفت أن وعد جيمي فوكس لها بأنها ستحظى بالمرح خلال العمل هو الذي شجعها على العودة إلى السينما مرة أخرى على حد تعبيرها، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

كاميرون دياز عن جيمي فوكس: محترف كـ«حصان السباق»

وقالت «دياز»، إنّها ليست المرة الأولى التي تعمل فيها مع «فوكس»، «عملت في فيلمين مع جيمي، وهو أمر مذهل، ومنهم آخر فيلم صنعته كان (Annie) مع جيمي، ولذا فإن أول فيلم أعود إليه مع جيمي أيضا، إنه مذهل ورائع جدًا ومحترف للغاية وموهوب للغاية، ومجرد القدرة على العمل معه تجعل الأمر ممتعا»، ووصفت «فوكس» بـ«حصان السباق» وراء الكواليس، حيث يعمل كمنتج تنفيذي للفيلم بجانب المشاركة في بطولة الفيلم.

جيمي فوكس: نتطلع لعودة كاميرون دياز إلى السينما

وكشف النجم الأمريكي جيمي فوكس، في وقت سابق من يونيو الماضي عن عودة كاميرون دياز للسينما مرة أخرى بعد اعتزالها، قائلا: «كاميرون كتلة طاقة لا تصدق، وقد فعلت الكثير في هذا العمل.. نحن نحبها»، وبسؤالها عن كيفية اقنعها بالعودة مرة أخرى، «قالت لها هل تريدن الاستمتاع ببعض المرح؟ فقط استمتعي ببعض المرح، وأعتقد أن هذا هو ما دفعها للعودة، ونحن نتطلع إلى عودتها».