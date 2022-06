كاميرون دياز تعود للسينما بعد 8 سنوات من الاعتزال.. «هتمثل مع جيمي فوكس»

تعود الممثلة الأمريكية كاميرون دياز، إلى السينما مرة أخرى بعد فترة ابتعاد دامت لـ8 سنوات، بعد اعتزالها في عام 2014، حيث ستظهر خلال فيلم جديد بعنوان «Back in Action» من إنتاج منصة «نتفليكس»، ويشاركها البطولة النجم جيمي فوكس، ويعتبر التعاون الثالث بينهما بعد «Any Given Sunday» عام 1999، وكان فيلم «Annie» آخر أعمالها قبل أن تعلن ابتعادها عن هوليوود في السنوات الأخيرة.

وكشف جيمي فوكس، عن عودة «دياز»، عبر حسابه الرسمي «تويتر»، حيث نشر مقطعًا صوتيًا من مكالمة تجمعه بالممثلة الأمريكية، وهي تعلن عودتها إلى السينما مرة أخرى، وعلق عليه قائلًا: «كاميرون.. أتمنى ألا تكوني غاضبة لقد سجلت هذا، لكن لا مجال للعودة إلى الوراء الآن».

أضاف«فوكس»: «كاميرون دياز عادت إلى العمل في فيلمنا الجديد مع نتفليكس، ويبدأ الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! ???? pic.twitter.com/vyaGrUmbWb