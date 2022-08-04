جيمي فوكس يكشف كواليس عودة كاميرون دياز للسينما بعد اعتزالها

تحدث النجم الأمريكي جيمي فوكس، عن نجاحه في إعادة كاميرون دياز إلى السينما مرة أخرى بعد إعلان اعتزالها وابتعادها لما يقرب من 8 سنوات متواصلة، لتشاركه بطولة فيلم «Back in Action» من إنتاج شبكة «نتفليكس»، قائلا: «كاميرون قوة لا تصدق وقد فعلت الكثير في هذا المجال.. نحن نحبها للغاية».

وأضاف جيمي فوكس خلال وجوده على السجادة الحمراء لترويج لفيلمه الجديد «Day Shift»، المقرر عرضه أغسطس الجاري على «نتفليكس»، «سألتها هل ترغربين في الاستمتاع ببعض المرح؟ وأعتقد أن هذا هو ما دفعها للمشاركة»، متابعا: «نفتقد أحيانًا اللحظات الخاصة في عملنا، وأعتقد أن هذه لحظة خاصة، لذلك نحن سعداء جدًا بعودتها ونتطلع إلى ذلك»، وفقا لما نشره موقع «ET».

جيمي فوكس: كاميرون دياز حصلت على نصائح من توم برادي في التراجع عن الاعتزال

وأشار الممثل الأمريكي إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها بين كاميرون دياز وأيقونة اتحاد كرة القدم الأمريكية توم برادي، الذي شارك الممثلة الشابة بعض النصائح مع دياز حول كيفية العودة إلى الأضواء كاشفة بعد التراجع عن الاعتزال.

وكانت أعلنت «دياز» اعتزالها التمثيل عام 2018، بعد 4 سنوات كاملة من آخر ظهور لها على شاشة السينما، ثم كشفت السبب في أغسطس 2021، قائلة خلال لقائها مع كيفن هارت في برنامجه الحواري «Hart to Heart»، إنها استهلكت حياتها كلها لفترة طويلة، مؤكدة على أنها سعيدة حاليا حيث وجدت الراحة والسلام النفسي وتعتني بنفسها بشكل جيد.

«Back in Action» يعيد كاميرون دياز إلى السينما

يجمع «Back in Action» الكوميديا والأكشن، يتولى إخراجه سيث جوردن، ويشارك جوردون في كتابة السيناريو مع بريندان أوبراين، الذي اشتهر بكتابة فيلم «Neighbors» لعام 2014، يتم الاحتفاظ بالتفاصيل الخاصة بالحبكة، والتي تعمل شركة جيمي فوكس كمنتج تنفيذي لها، في طي الكتمان.