التأمين الصحي الشامل الجديد.. ذراع الدولة لمنح المصريين أعلى مستويات الصحة

منذ ثلاث سنوات أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، هذا المشروع ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، ومنذ تولى الرئيس ولايته وضع التأمين الصحي نصب عينيه، واستطاع أن يخرج هذا المشروع إلى النور وتحول الحلم إلى حقيقة، ليزيل عبء الإنفاق الصحي عن المواطن المصري.

التأمين الصحي الشامل الجديد، هو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام في جميع مراحل حياتهم، كما تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، إذ يسعى التأمين الصحي الشامل الجديد إلى خفض معدلات المرض وتوفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة.

التأمين الصحي الشامل الجديد

الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها، تتولى إدارة التأمين الصحي الشامل الجديد 3 هيئات مختلفة تعمل لخدمة المشروع في شكل تعاوني كبير.

انطلق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد علي عدة مراحل وفقا للخطة الموضوعة، المرحلة الأولى كانت من نصيب محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.

للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، على المواطنين في المحافظات إحضار مجموعة من الأوراق والتي تتطلب ذهاب رب الأسرة إلى المركز أو الوحدة الصحية التابعة لها محل السكن، ومعه بطاقة الرقم القومي، إحضار بطاقات الرقم القومي للبالغين أو شهادات الميلاد المميكنة، والأطفال احضار شهادات الميلاد فقط.

وبعد ذلك يتم فتح ملف عائلي للأسرة، بعد تسجيل بيانات كافة الأفراد، واجراء فحص شامل للأسرة، والانتفاع بالخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يكون من خلال الملف العائلي فقط.

114 ألف عملية جراحية على أعلى مستوى وفقا للمعاير الدولية

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه خلال عام 2021 تم تقديم 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الشامل الجديد هو ذراع الإصلاح الصحي في مصر تحت قيادة تاريخ الإصلاح الصحي في مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تسجيل أكثر 5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

وتابع «السبكي»، في تصريحات صحفية له، أن الخدمات الطبية والعلاجية تمت على أحدث المعايير الصحية من خلال 114منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بثلاث محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الخدمات الطبية شملت 124 ألف عملية جراحية في كافة التخصصات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في المرحلة الأولى من لتأمين الصحي الشامل، بلغ نحو 5 ملايين مواطن حتى مارس الماضي.