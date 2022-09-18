الفريق أسامة عسكر يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية والكليات العسكرية

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علمياً وبدنياً ونفسياً، لنيل شرف الانضمام للأكاديمية والكليات العسكرية.

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول والتنسيق، بواسطة مدير الكلية الحربية، أعقب ذلك المرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق، ومراحل الكشف الطبي للطلبة المتقدمين للالتحاق، واختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة.

وناقش الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من الطلبة في أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة مؤكداً على تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين.

وفى ختام الجولة التفقدية، وجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق، وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكل الطلبة المتقدمين.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.