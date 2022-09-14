الفريق أسامة عسكر يتفقد آخر تطورات «حياة كريمة» في الجيزة (صور)

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أعمال التطوير بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير، ونسب التنفيذ للمشروعات التي تتم بالقرية، وتذليل كل العقبات التي تقف عائقا في المشروعات الجاري تنفيذها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

تضمنت الإجراءات، عرض تفصيلي للمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض المدة الزمنية للانتهاء من كل المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة.

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة أكد خلالها على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة المركزية العسكرية، للقيام بدورها في الإشراف على تنفيذ المشروعات لكل قطاعات المبادرة، الذي نتج عنه الانتهاء من الأعمال المخططة في التوقيتات المناسبة.

كما أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تقديره للقوات المسلحة، لما تبذله من جهد وتعاون لتنفيذ مشروعات المبادرة بقرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبناءً لوطننا الجديد.

ووجه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الشكر للأجهزة التنفيذية والمسئولين بمحافظة الجيزة، وكذا العاملين بالمشروعات على الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وطالبهم بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في توقيتاتها المحددة، مؤكدا أن القوات المسلحة تطوع كل إمكاناتها لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بكلف الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري.

حضر إجراءات التفقد عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المسئولين بالمحافظة.