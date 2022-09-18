اتحاد المهندسين العرب يختتم فعاليات مؤتمر «المدن الذكية».. اعرف التوصيات

اختتمت منذ قليل، فعاليات مؤتمر «المدن الذكية»، الذي عقد على مدار يومين تحت رعاية الأمانة العامة لاتحاد المهندسين برئاسة الدكتور عادل الحديثي الأمين العام للاتحاد، الذي يعد المؤتمر التحضيري الثالث للمؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين، المزمع إقامته في العاصمة العراقية بغداد، نهاية العام الجاري، وشارك فيه عدد كبير من المهندسين من مختلف الدول العربية.

قدم الحديثي خالص شكره وتقديره للحضور، مثنيا على أوراق العمل التي جرى تقديمها خلال يومي المؤتمر.

توصيات المؤتمر

أوصى المؤتمر في ختام فعالياته، بضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية المتقدمة في أنظمة وتطبيقات وتخطيط المدن الذكية، في تطوير هذه المفاهيم في الدول العربية الأخرى، وحث الدول العربية على تبني استراتيجية موحدة لتطوير تخطيط المدن الذكية، وتحسين استخدام الأنظمة الذكية لخدمة المواطنين المقيمين بتلك الدول، وإيجاد معايير ومواصفات عربية موحدة في هذا المجال.

كما أوصى بإنشاء منصة عربية موحدة لنشر الوعي والثقافة، وتبادل الخبرات والاستشارات في مجال المدن والأنظمة الذكية وتطبيقاتها، وتشجيع البحوث العلمية لدراسة التأثير السلبي للمدن والتطبيقات الذكية على الكائن البشري من الجوانب النفسية والاجتماعية وغيرها من العوامل وإيجاد الحلول اللازمة، وتشجيع التعاون بين لجان وهيئات الاتحاد المختلفة في مجال تنظيم الدراسات والأنشطة وورش العمل في هذا المجال.

تبادل الخبرات في مجال المدن الذكية

وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدول العربية في مجال تطوير المناهج الدراسية وإجراء البحوث العلمية، وتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية، وتمكين المواطن والمقيم في القطر من المساهمة الفاعلة في اتخاذ القرار فيما يخص تطوير منظومة المدن الذكية وتطبيقاتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعة وتطوير المنظومة التشريعية والأمنية في الدول العربية لمواكبة التطور المطرد والسريع في مجال المدن الذكية وأنظمتها وتطبيقاتها، وتطوير المناطق الريفية والتراثية الذكية مع الاحتفاظ بطابعها المعماري وأصالتها الحضارية.