اتحاد المهندسين العرب يعقد مؤتمر المدن الذكية الأسبوع المقبل

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب، عقد مؤتمر «المدن الذكية» بالتعاون مع هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية، في الإتحاد، يومي السبت والأحد المقبلين 17 و18 سبتمبر.

اتحاد المهندسين العرب

أوضح اتحاد المهندسين العرب، في بيان اليوم، أن هذه الندوة هي التحضيرية الثالثة للمؤتمر الهندسي العربي، الذي يعد المركزي لاتحاد المهندسين العرب.

وأشار المهندس عادل الحديثي الأمين العام للاتحاد، إلى أن هذا المؤتمر يعقد كل ثلاث سنوات، وتسبقه ثلاث ندوات تحضيرية، تغطي محاور ومواضيع المؤتمر بشكل مترابط.

وتابع: يأتي موضوع المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين، بعنوان: «المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي»، والمقرر عقده في «بغداد- العراق» آواخر العام الحالي.

لجنة الاتصالات

وأوضح الحديثي، أنه جرى عقد الندوتين التحضيريتين الأولى والثانية افتراضيا من لجنة الاتصالات والمعلوماتية الاتحادية وبالتعاون بين الأمانة العامة للاتحاد، وجمعية المهندسين البحرينية وتناولت الندوة الأولى موضوع: تقنيات وتطبيقات شبكات الجيل الخامس وما بعده، أما الندوة الثانية فكان موضوعها: استشراق التقنيات المتقدمة للاتصالات والمعلوماتية.

ولفت إلى أن مؤتمر المدن الذكية، يعقد بمشاركة باحثين ومقدمي أوراق عمل من مصر ومختلف الدول العربية، وسيجر تقديم خمسة وعشرين ورقة عمل فيها، بحضور عدد كبير من مهندسي مصر والدول العربية، إضافة إلى رؤساء نقابات واتحادات وجمعيات المهندسين الأعضاء في اتحاد المهندسين العرب، وأعضاء المكتب الدائم الذين يمثلون الدول العربية الأعضاء أيضا.

وأوضح أنه سيرافق عقد الندوة عدة اجتماعات، الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات الهندسية العربية الأعضاء، اجتماع المكتب التنفيذي، واجتماع المكتب الدائم للاتحاد.

وأضاف: في الوقت الذي نتمنى فيه نجاح أعمال المؤتمر فإننا نرجو أن يحقق الغرض من عقده وهو الجمع بين الباحثين والمصممين والمطورين والمهتمين بالتقدم وعرض التطبيقات الحديثة في مجال المدن الذكية، و تصدر عنه توصيات ومادة علمية يستفيد منها المختصين والمشاركين والحضور.