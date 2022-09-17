خبير: التكنولوجيا العقارية سترفع مؤشر تصنيف مصر في المدن الذكية 2023

قال المهندس رامي فارس، المطور العقاري، إن التكنولوجيا الذكية التي شهدها القطاع العقاري المصري مؤخراً جعلته مؤهلا بشكل كبير للمنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وتوقع «فارس» أن يصعد مؤشر تصنيف مصر في مؤشر المدن الذكية سيصعد خلال العام المقبل، خاصة بعد أن قطعت الدولة شوطا كبيرا في هذا الملف، وهو ما ظهر جليا بالمشروع العملاق «العاصمة الإدارية الجديدة» والعلمين الجديدة.

وأكد رامي فارس المطور العقاري، أن استراتيجية العمل والتطوير في القطاع العقاري المصري تغيرت بشكل كبير مع عهد الجمهورية الجديدة وبناء المدن الذكية والمستدامة وحرص الشركات العقارية العاملة في قطاع العقارات أن تقدم أفضل ما لديها لجذب العملاء.

وأضاف «فارس» أن منظومة تصدير العقار المصري للخارج أكبر المستفيدين من التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع العقاري المصري حالياً، على اعتبار أن تصدير عقار ينبغي أن يتسم بمواصفات عالية الجودة تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والارتقاء بمستوى القطاع العقاري المصري خارجيا.

طفرة عمرانية مدمجة بالتكنولوجيا الحديثة الذكية

وأوضح المطور العقاري، أن الملفت للنظر السنوات الأخيرة هي الطفرة العمرانية المدمجة بالتكنولوجيا الحديثة الذكية، وهو ما اتبعته غالبية الشركات العقارية العاملة في قطاع العقارات، مؤكدا أنه مفيد وصحي جدا للقطاع العقاري المصري.