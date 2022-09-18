عضو «المصرية للمناعة»: تناول الأدوية الخطأ يكلف الدولة ويجهد النظام الصحي

علّق الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، على بيان منظمة الصحة العالمية بشأن تكلفة تناول الأدوية الخطأ سنويًا تتجاوز الـ 42 مليار دولار حول العالم، قائلًا: «تناول الأدوية بشكل عشوائي خطأ كبير للغاية، إذ يزهق الأرواح، فضلًا عن الأخطاء الطبية أثناء كتابة الطبيب للروشتة، التي قد تجعل المريض يدخل المستشفى، وهذا يكلف الدولة ويضغط النظام الصحي».

وتابع «بدران»: «المريض هنا يدخل المستشفى ويأخذ مكان شخص آخر، و18% من المرضى في المستشفيات بمنطقة الشرق المتوسط كانوا نتيجة أخطاء صحية للأسف الشديد».

الأخطاء الصحية ليست مقتصرة على تناول دواء خطأ

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن الأخطاء الصحية ليست فقط مقتصرة على تناول دواء خطأ، أو تناول أي دواء بشكل عشوائي، «فرضنا أن حد راح المستشفى وأجرى عملية جراحية، وحدث خطأ أثناء إجراء العملية، ده في حد ذاته أخطاء صحية، فضلًا عن أن هناك أسباب متعددة وكثيرة للأخطاء الطبية، على سبيل المثال، التشخيص المتأخر للحالة، أو لجوء المريض إلى أشخاص يمتهنون الطب، وليسوا أطباء، وهم الذين يقدمون أدوية وعلاجات بالأعشاب، أو أن يقوم المريض بأخذ روشته دواء أحد أصدقائه لشعوره بنفس الأعراض دون الذهاب للطبيب».

الأخطاء الطبية قد تهدد الحياة

وأشار عضو الجمعية المصرية للمناعة، إلى أن الأخطاء الطبية قد تهدد الحياة، وتزيد من النفقات الصحية، وتجهد المنظومات الصحية، فضلًا عن أن التأخير في الذهاب للمستشفيات يزيد من الأخطاء الطبية، كما أن التفاعلات الدوائية مشكلة تهدد العالم، محذرًا في الوقت ذاته الأمهات خاصة حديثات الوضع، من مشروبات الكافيين التي تصل للرضيع لذا يجب الحذر حتى لا يفقد الرضيع القدرة على النوم ويصيبه القلق، موضحًا أنه من ضمن الأخطاء الطبية، أن المريض لا يسأل الطبيب عن المواعيد السليمة لتناول الأدوية سواء قبل الأكل أو بعده، بسبب التفاعلات الدوائية.

العدوى تُعد أحد الأخطاء الصحية وأخطرها

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن العدوى تُعد أحد الأخطاء الصحية وأخطرها، وتحدث العدوى نتيجة عدم التعقيم الكافي في غرف العمليات أو الأدوات التي يستخدمها الطبيب، وقد يكون المريض لديه حساسية مع البنج، مما قد يحدث خطأ طبي.

لا يجب تناول أي دواء إلا باستشارة الطبيب

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية، أن هناك مشروبات غازية تؤدي إلى تهيج الجهاز العصبي، وقد تسبب مشاكل في نبضات القلب، «وهناك أدوية أخرى خاصة علاج احتقان الأنف، قد تؤدي إلى ارتفاع الضغط»، لذلك لا يجب تناول أي دواء إلا باستشارة الطبيب، موضحًا أن بعض الأدوية قد تتفاعل مع الفواكه والخضراوات، مثل الأسبرين، إذ يتفاعل الأسبرين مع الفواكه والخضراوات، مثل المشمش والتوت والتمر والعنب والبرتقال والجوافة والفراولة، والفجل، وزيت الزيتون، وعند التفاعل مع الأسبرين، يقلل امتصاص فيتامين سي وهذا أمر خطير للغاية.