مجدي بدران: إصابة 632 شخصا بكورونا كل دقيقة في العالم

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لا بد من التطهير للأسطح داخل المنازل والتغذية الجيدة، لمنع الإصابة بمختلف الأمراض والفيروسات، التي قد تتواجد على الأسطح، مشيرا إلى أن المتحور الجديد من كورونا «أوميكرون»، يستمر تواجده على الأسطح مدة لا تقل عن 3 ساعات وحتى 3 أيام، و21 يوما على الجلد.

بدران: 60% من المصابين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا

أضاف «بدران»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن 60% من مصابي كورونا، لا يظهر عليهم الإصابة بالمرض، كما أن 60% أيضا من المصابين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا، «كل دقيقة بيصاب 632 شخص بكورونا حول العالم».

بدران: غياب «فيتامين د» يؤدى إلى الانتحار والاكتئاب

واستطرد: «يجب التعرض لأشعة الشمسن حيث أن فيتامين د بيتحكم في 2000 شفرة وراثية، وهام جدا للمناعة، حيث أن غياب فيتامين د يؤدى إلى الانتحار والاكتئاب، ولازم الناس تتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر نص ساعة كل يوم أو وقت الغروب».

وأوضح أن فيتامين د يقي الشخص من أمراض عده كهشاشة العظام وزيادة وقوة عمل الجهاز المناعي، مشيرا إلى أن التغذية هامة وضرورية خاصة لكبار السن، «لازم نديلهم أكل سهل الهضم، ومحتاجين مضادات أكسدة لأن الأمراض المزمنة والـ200 نوع من السرطان بيكونوا عايزين مضادات أكسدة اللي بتقل أصلا مع تقدم العمر».

وتابع: «كل ما الشخص بياكل حجات ملونه زي طبق السلطة فبيكون كويس جدا على الصحة، ولازم كبار السن يحصلوا على الألياف خصوصا من البهارات كالزنجبيل والفلفل والقرفة والكركم وورق اللوري، وحبوب الشيا كويسة جدا وبتعطي الكثير من الألياف للجسم».