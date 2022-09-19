أستاذ أمراض صدر: التدخين السلبي أشد خطورة على الإنسان والبيئة

تسعى الدولة في الآونة الأخيرة إلى الحفاظ على البيئة، وذلك للتقليل من التغيرات المناخية التي تنتج عن تلوث البيئة، يأتي ذلك تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمي COP27، ولكن هناك بعض العادات التي تساعد على تلوث البيئة مما يعد مخالفا للجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على البيئة.

أضرار التدخين على البيئة وعلى الصحة

ويعد التدخين إحدى العادات السيئة التي تؤثر على صحة الأشخاص وعلى البيئة، حيث يؤدي التدخين إلى تلوث الهواء، مما يؤثر بشكل كبير على البيئة والمناخ، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير أضرار التدخين على البيئة وعلى الصحة.

التدخين يسبب تلوث الهواء

وفي هذا الصدد قال الدكتور تامر الحديدي، أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة، إن التدخين يسبب تلوث الهواء لأن السجائر تحتوي على آلاف المواد السامة والضارة تنتج عند احتراقها، كما يؤثر التدخين على الأشخاص غير المدخنين من خلال هذه المواد السامة ويمكن أن تضر بصحتهم لأن التدخين السلبي أشد خطورة.

التدخين يشوه البيئة

وأوضح تامر الحديدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إلقاء أعقاب السجائر في الشوارع يشوه جمال البيئة، وقد تؤدي أعقاب السجائر عند إلقائها دون إطفائها إلى حرائق وتخرب البيئة وتضر بحياة الأشخاص.

التدخين يسبب العديد من الأمراض

وأشار «الحديدي»، إلى أن التدخين يسبب الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب والشرايين، سرطان الرئة، وتليف الكبد، وتسبب السجائر في إبطاء التئام الجروح، وبالتالي تزداد فرص تعرضها للتلوث والبكتيريا.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة، أن التدخين يسبب تشوه في الأجنة وعيوباً خلقية بالمواليد سواء كانت السيدة مدخنة أو الزوج يدخن أثناء جلوسه مع الحامل فيضر بصحتها ويمكن أن يحدث إجهاض الحمل، كما يسبب التهابات مستمرة في الجهاز التنفسي وسعال دائم، ويزيد من فرص أمراض الصدر والحساسية وخاصة لدى الأطفال، ويقلل من مناعة الجسم لأنه يؤثر على وظائف الجهاز المناعي، وبالتالي يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.