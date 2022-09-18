اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر بتتغير» إطلاق الحريات الدينية

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 19سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «الوطن» تفتح ملف الحقوق والحريات بعد عام على «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

- «مصر بتتغير».. إطلاق الحريات الدينية

- تقنين أوضاع 2401 كنيسة غير مرخصة فى المحافظات.. وإنهاء معاناة 160 عامًا من «الصلاة سرًا»

- إنشاء 74 كنيسة في المدن الجديدة

- ترميم 13 موقعًا أثريًا لليهود

- تجديد مقامات وأضرحة «آل البيت»

- «الإنجيلية»: الحريات الدينية شهدت طفرة في عهد السيسي

- 2819 مسجدًا تم افتتاحها في أقل من عامين.. و9 مليارات جنيه تكلفة عمارة بيوت الله

- لأول مرة حضور قبطي غير مسبوق في المناصب القيادية

- إحياء مسار رحلة «العائلة المقدسة» بطول 3500 كم من سيناء حتى أسيوط

- «الأنبا باخوم»: المصريون الأقباط يمارسون الطقوس الدينية بكل حرية

- «الأزهري»: الدولة لا تجبر أحدًا على اعتناق ديانة معينة حتى الإسلام

- السيسي يكلف بإقامة مراكز استشفائية متكاملة في سيناء بشراكة أوروبية

- «لجنة العفو»: مستعدون لتلبية احتياجات المفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية

- إقبال على تقاوي القمح والفول.. تزيد الإنتاجية ومخفضة 20%

- «أنت الحياة».. تواصل ندوات التوعية ضمن «حياة كريمة»

الصفحة الثانية:

- «البترول»: تراجع استهلاك «البوتاجاز» بعد توصيل الغاز

- تعاون «مصري- قطري» لتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد

- توديع «إليزابيث الثانية» اليوم بحضور زعماء العالم

- «البيئة»: 7 مبادرات لمصر في قمة المناخ تركز على أفريقيا

- «الري»: التغيرات المناخية تؤثر على مصر من أعالي النيل حتى «المتوسط»

- «كولر» يحسم مصير رباعي الأهلي رغم قيدهم محليا بالاستمرار أو الرحيل

- «الداخلية» تطلق الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية

- «سمر» أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية عالمية في بطولة العالم لـ«المصارعة»

الصفحة الثالثة:

- «الوطن» تفتح ملف الحقوق والحريات بعد عام على «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

- «مصر بتتغير».. إطلاق الحريات الدينية

- مقال رئيس تحرير «الوطن» الكاتب الصحفي أحمد الخطيب تحت عنوان «دفاعا عن الإنسان»

الصفحة الرابعة:

- الدين لله والوطن لـ«الناس»

- مصر تخطو نحو «التعددية وحرية المعتقد»

- «بناء الكنائس».. الدولة تنهي معاناة 160 عامًا من الصلاة سرا

- متحدث «الكاثوليكية»: الأقباط حاليا يمارسون طقوس العبادة بكل حرية

- الأنبا «باخوم»: الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا لدعم ملف المواطنة .. والاستقرار منح ملف الحريات مناخًا أفضل

الصفحة الخامسة:

- وضع حجر أساس «المواطنة»

-«الفتاح العليم» و«ميلاد المسيح».. شجرة المحبة تؤتي ثمارها في العاصمة الإدارية

- «30 يونيو» تمحو سجل «تهميش الأقباط» بـ«التمكين» في الحياة السياسية

- أمين «النيل الإنجيلي»: مناخ الحريات الدينية شهد طفرة هائلة في عهد السيسي

الصفحة السادسة:

- في البدء.. «تجديد الخطاب الديني»

- عمامة «الأزهر» وسلطة «الإفتاء» ومنبر «الأوقاف» يحاصرون فكر الهدم

- «المفتي»: لدينا تجربة فريدة في العيش المشترك وحرية الأديان

- د. أسامة الأزهري: الدولة لا تجبر أحدًا على اعتناق ديانة معينة بما فيها الإسلام

الصفحة السابعة:

- ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين

- ترميم «تراث اليهود» في مصر.. «الجمهورية الجديدة» تحتضن جميع الأديان دون تفرقة

- «المواطنة» تحمي حقوق البهائيين: لا تمييز على أساس المعتقد

- تطوير شامل لـ«مساجد آل البيت والأضرحة» و«الأوقاف والصوفية»: اهتمام غير مسبوق

- نقيب الأشراف: «استراتيجية حقوق الإنسان» منهج لجمهورية جديدة دون تمييز

الصفحة الثامنة والأخيرة

- مشروع ستات لكن المشتري راجل.. صنع في كفر الشيخ

- «الثعبان والتومي والليتشي».. فواكه نادرة تصل لـ800 جنيه