اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر بتتغير» إطلاق الحريات الدينية
كتب:
محمود البدوي
08:04 م | الأحد 18 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 19سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «الوطن» تفتح ملف الحقوق والحريات بعد عام على «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
- «مصر بتتغير».. إطلاق الحريات الدينية
- تقنين أوضاع 2401 كنيسة غير مرخصة فى المحافظات.. وإنهاء معاناة 160 عامًا من «الصلاة سرًا»
- إنشاء 74 كنيسة في المدن الجديدة
- ترميم 13 موقعًا أثريًا لليهود
- تجديد مقامات وأضرحة «آل البيت»
- «الإنجيلية»: الحريات الدينية شهدت طفرة في عهد السيسي
- 2819 مسجدًا تم افتتاحها في أقل من عامين.. و9 مليارات جنيه تكلفة عمارة بيوت الله
- لأول مرة حضور قبطي غير مسبوق في المناصب القيادية
- إحياء مسار رحلة «العائلة المقدسة» بطول 3500 كم من سيناء حتى أسيوط
- «الأنبا باخوم»: المصريون الأقباط يمارسون الطقوس الدينية بكل حرية
- «الأزهري»: الدولة لا تجبر أحدًا على اعتناق ديانة معينة حتى الإسلام
- السيسي يكلف بإقامة مراكز استشفائية متكاملة في سيناء بشراكة أوروبية
- «لجنة العفو»: مستعدون لتلبية احتياجات المفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية
- إقبال على تقاوي القمح والفول.. تزيد الإنتاجية ومخفضة 20%
- «أنت الحياة».. تواصل ندوات التوعية ضمن «حياة كريمة»
الصفحة الثانية:
- «البترول»: تراجع استهلاك «البوتاجاز» بعد توصيل الغاز
- تعاون «مصري- قطري» لتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد
- توديع «إليزابيث الثانية» اليوم بحضور زعماء العالم
- «البيئة»: 7 مبادرات لمصر في قمة المناخ تركز على أفريقيا
- «الري»: التغيرات المناخية تؤثر على مصر من أعالي النيل حتى «المتوسط»
- «كولر» يحسم مصير رباعي الأهلي رغم قيدهم محليا بالاستمرار أو الرحيل
- «الداخلية» تطلق الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية
- «سمر» أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية عالمية في بطولة العالم لـ«المصارعة»
الصفحة الثالثة:
- «الوطن» تفتح ملف الحقوق والحريات بعد عام على «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
- «مصر بتتغير».. إطلاق الحريات الدينية
- مقال رئيس تحرير «الوطن» الكاتب الصحفي أحمد الخطيب تحت عنوان «دفاعا عن الإنسان»
الصفحة الرابعة:
- الدين لله والوطن لـ«الناس»
- مصر تخطو نحو «التعددية وحرية المعتقد»
- «بناء الكنائس».. الدولة تنهي معاناة 160 عامًا من الصلاة سرا
- متحدث «الكاثوليكية»: الأقباط حاليا يمارسون طقوس العبادة بكل حرية
- الأنبا «باخوم»: الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا لدعم ملف المواطنة .. والاستقرار منح ملف الحريات مناخًا أفضل
الصفحة الخامسة:
- وضع حجر أساس «المواطنة»
-«الفتاح العليم» و«ميلاد المسيح».. شجرة المحبة تؤتي ثمارها في العاصمة الإدارية
- «30 يونيو» تمحو سجل «تهميش الأقباط» بـ«التمكين» في الحياة السياسية
- أمين «النيل الإنجيلي»: مناخ الحريات الدينية شهد طفرة هائلة في عهد السيسي
الصفحة السادسة:
- في البدء.. «تجديد الخطاب الديني»
- عمامة «الأزهر» وسلطة «الإفتاء» ومنبر «الأوقاف» يحاصرون فكر الهدم
- «المفتي»: لدينا تجربة فريدة في العيش المشترك وحرية الأديان
- د. أسامة الأزهري: الدولة لا تجبر أحدًا على اعتناق ديانة معينة بما فيها الإسلام
الصفحة السابعة:
- ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
- ترميم «تراث اليهود» في مصر.. «الجمهورية الجديدة» تحتضن جميع الأديان دون تفرقة
- «المواطنة» تحمي حقوق البهائيين: لا تمييز على أساس المعتقد
- تطوير شامل لـ«مساجد آل البيت والأضرحة» و«الأوقاف والصوفية»: اهتمام غير مسبوق
- نقيب الأشراف: «استراتيجية حقوق الإنسان» منهج لجمهورية جديدة دون تمييز
الصفحة الثامنة والأخيرة
- مشروع ستات لكن المشتري راجل.. صنع في كفر الشيخ
- «الثعبان والتومي والليتشي».. فواكه نادرة تصل لـ800 جنيه