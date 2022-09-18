ياسر سيف: عدد المسنين في مصر وصل لـ6.7 مليون شخص

قال الدكتور ياسر سيف، عميد معهد علوم دراسات المسنين بجامعة بني سويف، إن عدد المسنين في مصر وصل لـ6.7 مليون شخص بحسب آخر تقدير، ما يمثل 7% من تعداد سكان مصر، وتزيد تلك النسبة مع تقدم العمر والسنوات، مشيرًا إلى أن المعهد هو الأول على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في دراسة علوم المسنين المختلفة، ويمثل رقم 190 على مستوى العالم كله.

سيف: فكرة إنشاء المعهد وضعت منذ 1998

وأضاف «سيف»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المعهد صدر قرار جمهوري بإنشائه عام 2017، بينما كانت فكرته موجودة منذ عام 1998، وجرى وضعها في جامعة القاهرة.

سيف: المعهد مهتم بجميع التخصصات المختلفة للمسنين

واستطرد: «المعهد مهتم بجميع التخصصات المختلفة للمسنين كدراسات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتغذية وعلم النفس وعلم الاجتماع وتربية رياضية وفنون وهندسة مسنين، والطب التكميلي والسياحة الميسرة وكذا اقتصاديات المسنين».

وأوضح أن جميع التخصصات المختلفة بالمعهد جرى تدريسها في الكليات المختلفة، وكان غرض المعهد من ذلك الإجراء تجميع كل التخصصات مع بعضها البعض لإنشاء أبحاث مشتركة ورعاية للمسنين حتى يعود ذلك الأمر على المسنين: «متوسط الأعمار للمسنين كان عام 1952 ووصل لـ49 سنة، ولكن حاليًا وصلت متوسطات الأعمار للذكور 72 عامًا، و74 للإناث، وده تحسن كبير، ومصر من متوسطات الأعمار العالية في إفريقيا نتيجة التطور».