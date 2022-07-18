«المعاش هييجي لحد البيت».. امتيازات كبار السن في قانون حقوق المسنين

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين لضمان وحماية مستحقات كبار السن، وتيسير فرص حصولهم على الخدمات المختلفة بصورة أكثر سهولة، إضافة إلى أنه يعمل على توفير بيئة آمنة لهم، بحيث يتمكنوا من الاندماج في المجتمع دون التعرض لإيذاء أو ضرر.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين، في ديسمبر الماضي، بعد أن تقدمت به الحكومة، ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، وفي حالة الموافقة عليه يحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.

قانون حقوق المسنين يضمن مزايا جديدة لأصحاب المعاشات

واحتوى مشروع قانون حقوق المسنين على عدد من المزايا والامتيازات التي من شأنها تيسير العديد من الأمور الحياتية، ولعل أبرز هذه الامتيازات إلزام الدولة بتوصيل معاشات كبار السن إلى محل إقامته، ويتم ذلك بالاتفاق والتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ذلك بمقابل رسوم تساوي النصف بالمائة من قيمة المعاش المستحقة للمسن، أي لا يزيد عن 100 جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع الغير نقدي، وليس فقط المعاشات، بل يتم تطبق هذه الخدمة أيضا على المساعادات المستحقة للمسن.

توفير احتياجات المسنين في المرافق العامة

ومن الامتيازات الأخرى التي وفرها قانون حقوق المسنين لكبار السن في المجتمع المصري، هي توفير كافة احتياجتهم في المرافق العامة، حيث يلزم القانون الدولة، بأن يتم مراعاة احتياجات المسنين في خططها للمرافق العامة، مما يمنحهم الفرصة للتمتع بحياة أكثر سهولة، ويقلل من الصعوبات المتوقع أن تقابلهم بسبب التقدم بالعمر ونقص القدرات الجسدية والصحية، إلى آخره، فضلا عن العمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في رعايتهم.

عقوبة إهمال كبار السن

وفي إطار حرص قانون حقوق المسنين على حماية كبار السن من التعرض لإيذاء أو إهمال، نص على عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10.000 أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن رعاية مسن وأهمل في أداء واجباته، بأي صورة من صور التقصير.