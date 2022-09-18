وزير الصحة: حوافز مالية للأمهات في حالة الولادة الطبيعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القطاع الخاص يتحكم في 60% من ولادات مصر، إذ يولد في مصر 2.2 مليون طفل سنويا، 80% منهم قيصريا: «الأسر وبعض الأطباء يستسهلون الولادة القيصرية، لأن الطبيعية تستغرق وقتا أطول، وأصبحت عرفا في المجتمع المصري، ونقدم حوافز لتعديل النسب في مستشفياتنا ونوفر أدوات خاصة بالكشف والاطمئنان على الجنين للولادة الطبيعية حتى يكون لدى الأطباء التدريب الكافي لاطمئنان على سير الولادة الطبيعية، ونقدم حوافز مالية للولادات الطبيعية للأمهات تساوي القيصرية».

وأضاف وزير الصحة خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لن يقبل أي فساد أو تقصير في العمل، موضحًا: «المقصر ملوش مكان عندنا، وخاصة أن القطاع خدمي وحيوي والغلطة فيه تساوي حياة مريض، ولا أتصور أن نتهاون في خطأ أو في عدم وجود طبيب إذا كان هناك مريض في حاجة إلى عناية وعلاج».

وأضاف عبدالغفار، أنّه لا أحد فوق المساءلة، ومن يثبت أنه غير جدير بالعمل في هذا المكان يجري الاستغناء عنه لمنح الفرصة لشخص آخر.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنّ تنظيم الأسرة على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة: «أخدنا تكليف يوم حلف اليمين أن هذا لا بد أن يكون على رأس أولويات الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة».

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن محافظة أسيوط من أعلى معدلات الإنجاب في مصر، وبها 4.9 مليون مواطن، منهم 817 ألف سيدة في سن الإنجاب: «سألت سيدات فاضلات في عمر العشرينيات عن متوسط الأولاد، فوجدت أن لدى الواحدة 6 و7 و8 أطفال، وإذا فكرنا في معدل الإنجاب الكلي في محافظة أسيوط، فإننا نصل إلى 4.6 وأحيانا 5 أطفال، نتحدث هنا عن المتوسط، والسؤال هنا كيف يربي أولياء الأمور كل هذا العدد من الأبناء».

حملة طرق الأبواب قريبا

وواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان: «نطلق حملة طرق الأبواب قريبا حتى نذهب إلى المواطنين في مكانهم لكي نوعيهم بخطورة تكرار الحمل، وخطورة الحالة الصحية للأم على الأطفال من سمنة وأنيميا».

حوافز مادية للسيدات

وأكد أن مشروع تنمية الأسر المصرية به حوافز مادية للسيدات حتى تنفقها بعد فترة معينة من الولادة، لأن السيدة إذا كانت تعمل في مصانع أو وظيفة تدر دخلا يؤثر بشكل كبير جدا على عدم التفاتها للأسرة، كما أن هناك اهتماما بالتعليم، وتتعاون وزارة الصحة مع وزارات التخطيط والتعليم والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.

خطورة عدم وعي الأسر

وشدد على أن هناك عدم وعي من الأمهات والأسر وهناك عدم تدريب للأطباء، ويجري تدريب التمريض على البقاء لفترات أطول مع السيدة الحامل، مؤكدًا أن الدراسات العلمية في هذا الشأن ذهبت إلى أنّ عدم وجود حمل طبيعي يؤثر على صحة الأم: «وضعنا إرشادات في المستشفيات للحالات التي يجري فيها عمل ولادات قيصرية، والقانون يمنحنا حق متابعة المستشفيات الخاصة حتى نطمئن على حسن إدارة حقوق المريض».