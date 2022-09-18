وزير الصحة: التعاقد مع مدرسي المستشفيات الجامعية لسد عجز الأطباء بالقرى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إنه جرى الاتفاق على التعاقد مع مدرسين بالمستشفيات الجامعية؛ للمساهمة في حل عجز الأطباء بالوحدات الصحية، وكذلك نقل العيادات الخارجية بمستشفى أسيوط العام إلى مستشفى الحميات؛ للتغلب على مشكلة نقص الأطباء والاستفادة من المساحات الكبيرة بالمستشفى بمدينة أسيوط.

برتوكول بين المستشفيات الجامعية والصحة

وأضاف وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي بديوان عام محافظة أسيوط، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أنه جرى وضع بروتوكول مع الجامعة؛ للدفع بالأطباء من المستشفيات الجامعية لخدمة الوحدات الصحية بالقرى والأرياف؛ لسد عجز الأطباء في القرى المحرومة، بحيث يكون لكل طبيب جدول وله يومًا يؤديه في تلك الوحدات.

قوافل علاجية من الصحة لقرى تعاني من نقص الخدمة الصحية

وأشار وزير الصحة، إلى أنه جرى الاتفاق على دفع وزارة الصحة بالقوافل العلاجية من خلال عيادة متكاملة تضم كافة التخصصات، وتوجيهها إلى القرى والنجوع والأرياف التي تعاني من نقص الخدمات الصحية؛ لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لكافة المواطنين.