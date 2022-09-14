«الأطباء»: رصدنا تزايد اللجوء إلى الولادات القيصرية.. والسبب طلبات الحوامل

علق الدكتور خالد أمين، استشاري النساء والتوليد وعضو نقابة الأطباء، على مسألة زيادة الولادات القيصرية، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء رصدت تزايد معدلات اللجوء للولادات القيصرية منذ فترة وبذلت جهداً في التحذير ودق ناقوس الخطر وقتها لوزارة الصحة والبرلمان، مشيرًا إلى أنهم نظموا ورش عمل لصياغة توصيات تعالج المشكلة وتظهر أسباب تلك المشكلة بخلاف الطبيب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» أن المشكلة ليست في الطبيب فقط رغم أن هناك مسؤولية عليه في ذلك، مشيرًا إلى أن أسباب توسع الأطباء في الولادات القيصرية هي طلبات الحوامل.

الأمهات يبحثن عن الأسهل

وأضاف: «الأطباء قالوا لنا لما سألناهم أن كثير من الأمهات ضمن ثقافة سائدة يبحثن عن الولادات الاسهل والتي تمنح نوع من الوجاهة الاجتماعية و البسرتيج وكلما زادت معدلات التعليم والمستوى المادي يزيد اللجوء للولادات القيصرية».

وكشف أن غياب قانون المسؤولية الطبية يساهم في ارتفاع نسبة الولادة القيصرية، مشددًا على أن أخطاء الولادة القيصرية أكثر من الطبيعية.