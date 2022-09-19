«التنمية المحلية»: 40 مليار جنيه استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية لها الشرف في المساهمة بملف التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي، ويأتي ذلك عن طريق عدد من المشروعات والأنشطة التي تؤدي لخفض الانبعاثات مثل منع الحرق المكشوف للقمامة.

المخلفات الصلبة مورد مهم للاقتصاد

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن حجم الاستثمارات بالبرنامج الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية المتمثل في تحسين البيئة والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تمثل في 40 مليار جنيه، وذلك إيمانا من الدولة بأن الإدارة المناسبة والفعالة لإدارة المخلفات الصلبة تعد موردا مهما للاقتصاد الدائري أو الدوار.

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية دشنت مبادرة متكاملة لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة في 2019 -2020، والمتمثلة في 3 برامج رئيسية، الأول يتمثل في إنشاء بنية تحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في المحافظات، ورفع المخلفات والتراكمات التاريخية، والتي بلغت 51 مليون طن خلال عامين ونصف في 53 موقع بالمحافظات.

79 محطة وسيطة متحركة

ولفت إلى أن البرنامج الثاني يتمثل في المحطات الوسيطة والتي تأخذ القمامة من الأحياء لمحطة المناولة ما يؤدي لتقليل التراكمات أو المخلفات في الشوارع، وكان لابد بأن يكون من محطات وسيطة متحركة لاستقبال ذلك تتجاوز 79 محطة، بينما المحطات الثابتة تتجاوز 24 محطة، منها 13 محطة جرى تسليمها، بينما 11 محطة سيتم تسليمها في أكتوبر المقبل.

واختتم أن البرنامج الثالث يتمثل في إنشاء مدافن صحية آمنة، بحيث تستقبل بعد القيام بعمليات تدوير المخلفات ومعالجتها في مصانع التدوير الجاري إنشاءها على مستوى المحافظات.