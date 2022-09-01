بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير المخلفات في المحلة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بدء التشغيل التجريبي لخطوط التشغيل الكورية بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى عقب تركيبها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومندوبي الشركة الكورية.

وذكر المحافظ أن تشغيل اليوم، يعد بمثابة إنجاز حقيقي في منظومة النظافة بالغربية، حيث تم الانتهاء من رفع كل التراكمات التاريخية المقدرة بـ300 ألف طن، مع العمل على التوازي في تركيب وتشغيل خطوط التدوير، ليصبح بعدها المصنع قادراً على استقبال المتولد اليومي من مركز ومدينة المحلة.

الخط الكوري الجديد

وتفقد محافظ الغربية الخط الكوري الجديد الذي تم تركيبه ليعمل بطاقة 300 طن/ اليوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير المصنع بهدف المساهمة في تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحي بالسادات، ما يؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي لمعدات النقل وكذلك الحد من مشكلة تراكم القمامة بالمحافظة والآثار الضارة الناتجة عنها، مع الاستفادة منها كمادة خام للصناعات والمنتجات المختلفة تماشياً مع اتجاه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية، حيث يتم تركيب باقي الخطوط مع صب الأرضيات وممشى السيارات وتسوية أرض المصنع تمهيداً لرصفها، تركيب الانترلوك للمشايات والأرصفة الداخلية إلى جانب استكمال الأعمال الإنشائية للهناجر وأماكن خطوط التشغيل.

المتولد اليومي من القمامة

يذكر أن المحافظة وفرت قطعة أرض كنقطة وسيطة لتفريع المتولد اليومي لحين رفع تطوير المصنع إلى جانب تركيب ميزان بسكول جديد، إنشاء غرفة تحكم ، بناء سور حول المصنع فضلا عن خط جديد للسماد العضوي.

جاء ذلك بحضور اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، الأستاذ سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.