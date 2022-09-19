بايدن: سنتخذ قرارات تحدد شكل أمريكا خلال السنوات الـ10 المقبلة من الآن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يأمل في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي «النواب» و«الشيوخ» في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

بايدن: نحن في منعطف تاريخي

وأضاف بايدن، في مقابلة مع قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، أن أقل من نصف الولايات المتحدة يوافق على العمل الذي يقوم به، موضحا ردا على سؤال: «لماذا تعتقد أن الأعداد منخفضة للغاية على الرغم من سلسلة النجاحات التشريعية الأخيرة»، إن هذا وقت صعب حقا و نحن في منعطف تاريخي.

وقال بايدن: «سنتخذ قرارات، ستحدد ما سنبدو عليه خلال السنوات الـ10 القادمة من الآن»، مضيفا لمحاوره: «أعتقد أنك توافق على أن التأثير على نفسية الشعب الأمريكي نتيجة لكورونا عميقة، مضيفا أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين.

وفي سياق متصل، أشار بايدن، إلى أن «كورونا» انتهى، مضيفا: «إذا لاحظتم لا أحد يضع كمامات ويبدو الجميع في حالة جيدة جدا».