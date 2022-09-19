بايدن: لدي نية بإعادة الترشح لفترة رئاسية ثانية في 2024

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لم يتخذ بعد القرار حول إعادة الترشح لفترة رئاسية ثانية في 2024، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف بايدن، في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأمريكية، لدي نية بإعادة الترشح، لكنها مجرد نية.

بايدن: «واشنطن» لا ترحب باستقلال تايوان عن الصين

وفي سياق آخر، أشار بايدن، إلى أن بلاده لا ترحب باستقلال تايوان عن الصين بالرغم عن التعاون مع الجزيرة، موضحا أن «واشنطن» ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري مع الصين.